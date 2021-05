Nedostatek čipů zvyšuje napětí. Čína zvažuje vojenskou akci vůči Tchaj-wanu

Globální pandemie COVID-19 neovlivňuje nejen naše životy a českou ekonomiku, ale má rovněž vliv na tu celosvětovou. Asi nejvýraznější problém, který svět v souvislosti s pandemií řeší, je nedostatečná výroba čipů. Ty nejsou potřeba jen pro chytré telefony, tablety a počítače, ale i pro spoustu jiných, často důležitějších přístrojů. Mezi nimi nechybí ani vojenské vybavení, což je pro světové velmoci klíčové odvětví.

Největší výroba polovodičů na světě se nachází na ostrově Tchaj-wan, který spravuje Čínská republika. Z hlediska světové ekonomiky jsou polovodiče stejně důležitou strategickou surovinou, jako například ropa či zemní plyn. Tato skutečnost provokuje a dráždí souseda Čínské republiky Čínskou lidovou republiku.

Spor mezi „Čínami“ se táhne už desítky let

Komunistická Čína totiž považuje Tchaj-wan za svou vzbouřenou provincii, zatímco Čínská republika považuje za vzbouřence právě komunisty z pevninské Číny. Tato situace vznikla v roce 1949, kdy komunisté vedení Mao Ce-tungem vytlačili generála Čankajška a jeho stranu Kuomintang na Tchaj-wan. Čínu Tchaj-wan na mezinárodním poli reprezentoval až do roku 1971, kdy OSN schválilo rezoluci, jež odebrala Čínské republice status legitimního zástupce Číny, a nahradila ji Čínskou lidovou republikou, stejně jako v Radě bezpečnosti OSN. Od té doby je Čínská republika vesměs mezinárodně neuznaná, nicméně tolerovaná.

Čínská lidová republika by dobytím Tchaj-wanu a jeho ovládnutím získala dominantní postavení v tomto odvětví, neboť Čínská republika kontroluje celých 70 % celosvětového trhu s polovodiči. To už je podíl, kvůli kterému se jistě vyplatí jít do otevřeného konfliktu, obzvláště z pozice regionální velmoci, kterou Čínská lidová republika bezesporu je. Napětí nesnižuje ani stále trvající embargo na dodávky čipů pro z pohledu Čínské lidové republiky strategickou firmu Huawei.

I když Tchaj-wan vyrábí okolo 70 % všech polovodičů na světě, technologie jejich výroby je z větší části americké provenience. Spojené státy si tak mohou diktovat, komu a za jakých podmínek budou polovodiče distribuovány. Kvůli embargu ztratil Huawei své dominantní postavení na trhu s chytrými telefony, přičemž je velmi nepravděpodobné, že by ztracené pozice v dohledné době získal zpět.

Čínská republika, respektive Tchaj-wan, je v hledáčku Čínské lidové republiky už nějakou dobu. Vysoce postavený generál armády Spojených států před měsícem odhadl, že pevninská Čína se pokusí svého ostrovního soukmenovce vojensky obsadit v následujících šesti letech. Čínská republika si do značné míry může užívat suverenity díky tomu, že Spojené státy nad ní drží ochrannou ruku především kvůli firmě TSMC, která je jednou z největších společností na ostrově a dvorním dodavatelem firmy Apple.

V minulých dnech kolem Tchaj-wanu proletěly stíhačky a bombardéry Čínské lidové republiky, což znervóznilo jak zástupce Čínské republiky, tak novou administrativu Spojených států. Prezident USA Joe Biden totiž před dvěma týdny přidal na černou listinu sedm firem z pevninské Číny, aby zabránil výrobě moderních zbraní pro Čínskou lidovou armádu. Výroba polovodičů v Čínské lidové republice není na takové úrovni, aby mohla konkurovat moderním 5nm výrobním procesům od Samsungu a TMSC.

Komunistická Čína nemůže polovodiče nakupovat ani efektivně vyrábět

Čínská firma SIMC doufala, že bude moci zakoupit pokročilé litografické vybavení, které by jí umožnilo vyrábět polovodiče s extrémně tenkými linkami. To by mělo za cíl efektivnější umístění tranzistorů, což vyústí ve výkonnější a energeticky úspornější čipy. Pro Čínskou lidovou republiku je toto vybavení, které by jí umožnilo rychleji dohnat tchajwanskou produkci, hůře dostupné.

Zoufalá snaha o vytvoření soběstačné a konkurenceschopné firmy v oblasti výroby polovodičů by mohla Čínskou lidovou republiku dohnat k extrémnímu kroku, tedy obsazení ostrova Tchaj-wan. Ačkoli většina států dodržuje politiku jedné Číny, která hraje tamější komunistické straně do karet, pro řadu západních mocností se jedná o cenného „neoficiálního“ spojence a důležitý maják demokracie v regionu. Myšlenka, že dobytí Tchaj-wanu bude jednoduchou záležitostí, která nikterak nepoškodí průmysl, je rovněž poměrně odvážná a s nejvyšší pravděpodobností lichá. Místo dominance na poli polovodičů by vojenským zásahem mohla Čínská lidová republika naopak celý trh paralyzovat.