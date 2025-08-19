Největší změna v historii Nvidia GeForce Now! Přidává podporu RTX 5080 i umělé inteligence

- Cloudová herní platforma Nvidia GeForce Now čeká výrazné zvýšení výkonu
- Architektura Nvidia Blackwell přináší například výkon grafických karet GeForce RTX 5080 či DLSS 4
- Nové funkce budou k dispozici během září
Cloudové hraní je v posledních letech na vzestupu, jak se zvyšuje rychlost a dostupnost kvalitního internetového připojení. Mezi lídry v této oblasti patří Nvidia, jenž se svou službou GeForce Now umožňuje hráčům využívat nejen vlastní tituly z jejich digitálních knihoven, ale například také bohatou nabídku Game Passu, ať už na počítačích, tabletech, telefonech či dokonce televizích. Nyní se Nvidia pochlubila s novinkami, které ještě více zvýší komfort hráčů a nabídnou mnohem vyšší výkon a kvalitu her.
Novinky, které hráči ocení
Patrně nejvýraznější novinkou je příchod architektury Nvidia Blackwell, která cloudové hraní obohatí o výkon grafických karet Nvidia GeForce RTX 5080, a to včetně technologie Nvidia DLSS 4 Multi-Frame Generation pro streamování v rozlišení až 5K při 120 snímcích za sekundu a dalších nových funkcí založených na umělé inteligenci. Právě DLSS 4 je k dispozici pro více než 175 her, což zahrnuje i podporu DLSS Super Resolution, Ray Reconstruction a technologie Nvidia Reflex, které mají pozitivní dopad na výkon.
Se zavedením GPU GeForce RTX 5080 bude členství GeForce now Ultimate nabízet výpočetní výkon 62 teraflops a 48 GB grafické paměti, což má za úkol přinést herní zážitky obohacené o AI a také připraví platformu na budoucnost AI v hrách. Nejnovější architektura GPU nabízí až 2,8krát vyšší snímkovou frekvenci ve srovnání se servery předchozí generace a více než trojnásobně předčí PlayStation 5 Pro. A v kombinaci s nejnovějšími procesory AMD Zen 5 a Nvidia ConnectX-7 SmartNICs nabízí GeForce NOW moderní hardwarové řešení do oblasti cloudového hraní.
Další novinkou je funkce Install-to-Play, která zdvojnásobí počet podporovaných her na více než 4500 titulů, a to nejen na již vydané hry, ale také na ty chystané, jako je kupříkladu Borderlands 4. Nový režim Cinematic Quality Streaming zlepšuje kvalitu grafiky za pomocí technologie Blackwell, která slibuje přesné barvy, plynulé streamování a čistou grafiku.
Co potěší je rozšiřující se podpora pro periferie, která nyní zahrnuje i závodní volanty. Majitelé Steam Decku se rovněž mohou těšit na podporu až 90 snímků za sekundu. Rozšířené podpory se dočkaly také některé televize od LG, jenž umožňují hraní až ve 4K při 120 Hz.
Sada generativních AI technologií pro realistické interakce s NPC s názvem Nvidia Ace umožní hráčům ovládat vybrané tituly skrze hlasové pokyny, jako například inZOI od Kraftonu. Perličkou je také partnerství Nvidie, Discordu a Epic Games. Jeho výsledkem je integrovaný zážitek pro Fortnite, do kterého lze přátele pozvat přímo z Discordu prostřednictvím časově omezené zkušební verze GeForce Now Performance.
Nejnovější aktualizace aplikace Nvidia je naplánovaná na dnešní den a přinese snadné globální zapnutí profilů DLSS Multi-Frame Generation nebo DLSS Super Resolution napříč stovkami her, vylepšení Project G-Assist a Legacy 3D nastavení pro vylepšení starších her. Všechny novinky by poté měly být k dispozici v průběhu září.