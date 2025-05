Vyzkoušeli jsme Nvidia GeForce Now na VR headsetu: nečekaně dobrý herní zážitek

Službu Nvidia GeForce Now jsme otestovali na VR headsetu Oculus Quest 2

Toto řešení značně rozšiřuje herní možnosti VR a zároveň klade jen minimum překážek

Pakliže vám doma leží nevyužitý headset, toto řešení stojí za zvážení

Virtuální realita je tady s námi už nějaký ten pátek, přesto se veřejnost stále dělí na dva tábory. Jedna skupina považuje virtuální realitu za skvělý vynález, jehož plný potenciál jsme stále ještě neobjevili, pro tu druhou je to ovšem stále jen předražená hračka, která nemá mnoho reálného využití a ze které jim je tak akorát špatně. Jak už to tak často bývá, pravda je ukrytá někde na půli cesty a veškerá chvála i výtky směrem k VR headsetům jsou do určité míry oprávněné.

Patrně nejširší využití nabízí v současné době virtuální realita v rámci her. I když opravdu kvalitních a plnohodnotných her na VR je jako šafránu a spočítali bychom je na prstech jedné ruky, přesto má hraní s headsetem pro virtuální realitu něco do sebe. Jakmile ale začnete o hraní skrze VR uvažovat v trochu jiných souvislostech, otevřou se vám dokořán možnosti, které posunou hraní na moderních headsetech zase o kus dále. Tyto souvislosti se nazývají Nvidia GeForce Now, přičemž tato služba vám umožní na VR headsetech typu Oculus Quest hrát i nejmodernější hry.

GeForce Now na VR má až překvapivě málo omezení

Pokud vás hraní skrze GeForce Now na VR headsetu nenapadlo, není se čemu divit – na námi testovaném VRku Oculus Quest 2 totiž ani aplikaci pro GeForce Now nenajdete, stejně jako podporu pro virtuální realitu. To ovšem neznamená, že si skrze GeForce Now na VR headsetu od Mety nezahrajete. Služba od Nvidie totiž funguje i v rámci prohlížeče, tudíž se stačí přihlásit, mít ideálně předplacenou nejvyšší variantu Ultimate a propojenou bohatou knihovnu vlastních her, nebo alespoň herní katalog Game Pass, v rámci kterého najdete řadu povedených titulů. Celkem podporuje GeForce Now přes 2100 různých titulů, včetně těch nejnovějších hitů.

V rámci nejdražšího předplatného Ultimate si můžete užívat hraní ve 4K až při 240 snímcích za sekundu s RTX díky dostupné sestavě s GeForce RTX 4080 s 16 vCPU. Navíc dostanete i nejkratší čekání ve frontě, až osmihodinnové relace či přístup k technologiím DLSS 3, Nvidia Reflex či Cloud G-Sync, a to za měsíční cenu 599 korun. Nižší verze Performance slibuje qHD s RTX, krátké čekání ve frontě a šestihodinnové relace za 299 korun měsíčně. Verze zdarma je poté omezena jen na základní sestavu a pouze hodinovou relaci, přičemž navíc se musíte smířit s reklamami.

Jak už jsem zmínil výše, na oficiální podporu zapomeňte. To ale vesměs znamená jen jednu drobnou nepříjemnost, kterou je nutnost připojit externí herní ovladač, neboť výchozí ovladače Oculusu hry nepodporují. Já pro své hraní sáhnul po gamepadu od Xboxu, který jsem relativně rychle spároval skrze Bluetooth.

Zahrát si skrze GeForce Now sice můžete v rámci jakéhokoli VR headsetu s internetovým prohlížečem, nicméně pokud si chcete vychutnat hraní s nejnovějšími technologiemi, jako je ray tracing či Nvidia DLSS, musíte vlastnit některý z nejnovějších headsetů pro virtuální či rozšířenou realitu, a pochopitelně také předplatné Ultimate či Performance.

Na kterých AR/VR headsetech si můžete zahrát v nejvyšší kvalitě? Apple Vision Pro

Meta Quest 3/3S

Pico 4 Ultra

Vzhledem k tomu, že jsem na ovladač od Xboxu zvyklý roky hraní na konzoli od Microsoftu, sáhnul bych po něm tak jako tak, tudíž se o nepříjemnosti v mém případě hovořit úplně nedá. Poté si již stačí vybrat v rámci knihovny váš oblíbený titul a pustit se do hraní s GeForce Now.

Pohodlné hraní je individuální záležitostí

Samotné pohodlí hraní na Oculus Quest 2 bych nerad úplně hodnotil, neboť každý to z pochopitelných důvodů bude mít trochu jinak. Já osobně VR headsetům příliš neholduji, ať už kvůli krátkozrakosti, či kinetóze. Zatímco při hraní skrze GeForce Now jsem s kinetózou problémy neměl, nepohodlí způsobené brýlemi nasazenými pod headsetem už příliš ignorovat nešlo. I když z tohoto ohledu nebylo hraní dvakrát komfortní, poměrně mě překvapilo, jak často jsem se k hraní dobrovolně vracel.

To bylo způsobeno především tím, jakým způsobem se na GeForce Now skrze VR headset hraje. Na rozdíl od tradičních VR her, které kolem vás promítají řadu pohyblivých objektů a měnící se prostředí, herní služba od Nvidie před vás postaví velké plátno, na kterém vám promítá danou hru. Tímto odpadá strach z kinetózy, nicméně ani tak to na delší herní seance určitě není – samotný headset se při hraní mírně zahřívá, takže se u po chvíli začněte se zařízením na hlavě potit.

Singleplayerové hry ano, multiplayer se zdviženým prstem

Teď už ale k samotnému hraní. Pro testování jsem primárně trávil čas ve staronové hře The Elder Scrolls IV: Oblivion, jejíž remaster je nyní k dispozici ke koupi, případně ke stažení v rámci Game Passu. Samotné streamování hry probíhalo naprosto bez problémů, byť tu a tam jsem narazil na mírné zadrhávání či doskakování textur.

Na druhou stranu lze jen těžko určit, co bylo vinou streamovaného hraní a co horší optimalizací, se kterou se potýkají i hráči na silných PC sestavách. Každopádně co se týče kvality hraní, na singleplayerové tituly, které nevyžadují co možná nejmenší odezvu, je hraní skrze GeForce Now a VR headset poměrně pohodlné.

V rámci testování jsem také zkoušel i poměrně oblíbenou střílečku S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ani s ní jsem nezaznamenal vážnější problémy, byť i v tomto případě není optimalizace titulu zrovna dotažená k dokonalosti. Také v případě závodních her jako je Forza Horizon 5 jsem vážnější problémy během hraní nezaznamenal – vše bylo rychlé, plynulé a pohodlné i na delší hraní.

Pokud byste se ovšem chtěli pustit do kompetitivního zápolení v rámci titulů jako je třeba Fortnite či Call of Duty, raději tyto záměry dobře zvažte. Jednak odezva i v případě rychlého internetu nemusí být vždy taková, aby vám náhodou nepřivodila zbytečnou frustraci a poté je samotné hraní s headsetem na rychlejší multiplayerové tituly poměrně nepřehledné a na oči také není zrovna příjemné.

Má GeForce Now na VR headsetu smysl?

Jestli vám doma leží headset pro virtuální realitu jen tak ladem a kromě několika již dohraných her nevíte, k čemu ho využít, Nvidia GeForce Now je rozhodně řešení. Tato služba umí pořádně rozšířit herní možnosti VR headsetu a nabízí jen minimum nevýhod, kvůli kterým byste tento způsob hraní nechtěli vyzkoušet.

Jako ideální scénář pro hraní se nabízí například krátká seance večer v posteli či ve chvíli, kdy se vaše drahá polovička chce na televizi dívat na svůj oblíbený seriál, ale vy byste si raději zahráli. I když se hraní na GeForce Now a VR headsetu pochopitelně nevyrovná klasické televizi či monitoru a lokálnímu spouštění hry, přesto se jedná o alternativu, kterou byste rozhodně neměli zatracovat.

