Vyzkoušeli jsme Nvidia GeForce NOW na chytré televizi: s DLSS 3 a plnohodnotným ray-tracingem je to radost

Nvidia GeForce NOW nabízí v nejvyšším předplatném Ultimate spoustu skvělých technologií

Mezi ně patří třeba DLSS 3, Nvidia Reflex, Cloud G-Sync nebo ray tracing

Využít je můžete například při hraní na chytré televizi, ke které nepotřebujete konzoli

Hraní her je čím dál tím více masovější kratochvílí. Jenže pro většinu z nás jsou už pryč časy, kdy jsme u her mohli prosedět dlouhé hodiny – řada z nás je ráda, když si najde na nějaký ten zajímavý titul pár hodin týdně. Z toho důvodu se mnohým nechce příliš investovat do relativně drahého herního hardwaru, na který se bude ve finále jen prášit. Naštěstí existuje řešení v podobě Nvidia GeForce NOW, které je k dispozici na spoustě různého hardwaru, chytré televize nevyjímaje. V takovém případě se hraní stává přeci jen o něco dostupnější záležitostí.

GeForce NOW umožňuje hrát na televizi i bez konzole

Chytrou televizi má totiž v dnešní době doma takřka každý z nás, přičemž pokud tomu tak není, k dispozici jsou také řešení, které vám z „hloupé“ televize udělají chytrou a umožní nainstalovat aplikaci GeForce NOW. Pokud jste o této službě ještě nikdy neslyšeli, tak jen ve stručnosti – za předplatné získáte od Nvidie přístup ke slušně vybavenému hernímu PC, ke kterému se připojíte skrze cloud.

Následně si můžete vybrat z více než dvou tisíc podporovaných titulů, které si můžete okamžitě zahrát, pakliže je tedy vlastníte na některé distribuční platformě, jako je Steam, GOG či Epic Games Store. Případně můžete také využít předplatné Game Pass, čímž se váš výběr výrazně znásobí.

Nvidia GeForce NOW je skvělé řešení pro každého, kdo chce hrát, ale nechce být omezen herním hardwarem. Skrze svůj účet můžete hrát jak na méně výkonných počítačích a noteboocích, tak třeba na smartphonu, tabletu či právě chytré televizi. Kromě her a předplatného budete v některých případech potřebovat ještě gamepad. O dostatečně rychlém internetu se patrně není potřeba zmiňovat – na pomalých připojeních nebude zážitek zrovna nejlepší, přičemž minimum je 15 Mbps pro HD rozlišení (1280 × 720 pixelů) při až 60 snímcích za sekundu.

Proč zvolit hraní na televizi? V první řadě si můžete vychutnat své oblíbené tituly, jako byste vlastnili některou z konzolí, tedy hezky z pohodlí gauče. Další výhodou je variabilita míst, kde si můžete zahrát – pakliže například často pendlujete mezi vaším domovem a domovem rodičů, už s sebou nemusíte tahat žádný dodatečný hardware (mimo gamepadu, pokud jich tedy nemáte více) a můžete v novém prostředí plynule navázat tam, kde jste skončili. Co potěší, jsou také novinky, které nabízí nejvyšší předplatné Ultimate, se kterým si hraní naplno vychutnáte (pakliže máte televizor, který všechny novinky podporuje).

Nově totiž předplatné Ultimate nabízí plnou podporu RTX technologií, jako je DLSS 3, Nvidia Reflex, Cloud G-Sync, akceleraci ray tracingu a také podporu HDR a 120 snímků za sekundu ve 4K, případně 240 snímků za sekundu při rozlišení Full HD. Zatímco rozlišení, HDR, vyšší snímkování či Cloud G-Sync jsou závislé na možnostech vašeho televizoru (tedy spíše jeho stáří), v případě DLSS 3, Nvidia Reflex a akcelerovaného ray tracingu si můžete tyto vychytávky užít prakticky na každé televizi.

Pokročilé technologie jsou při hraní znát

Jak se tyto technologie projeví v praxi při hraní? To jsme vyzkoušeli na dvojici her, konkrétně na titulech Cyberpunk 2077 a Alan Wake 2. Nejprve se podíváme na Nvidia Reflex, která má za úkol snižovat latenci. V tomto případě musím říct, že odvádí opravdu solidní práci a během hraní jsem s odezvou neměl jediný problém. Vzhledem k tomu, že Cyberpunk 2077 ani Alan Wake 2 nejsou kompetitivní tituly, není latence až takový problém, nicméně i tak umí pořádně znepříjemnit den.

Pochválit musím také technologii DLSS 3, která za pomoci umělé inteligence zvyšuje herní výkon, aniž by došlo ke zhoršení kvality obrazu. Třetí generace přidává generování celých snímků, přičemž nejde jen o obyčejný upscaling, ale o vytváření mezisnímků, které GPU nemusí vykreslovat. V praxi tato technologie zajišťuje plynulý framerate a z mé zkušenosti mohu říci, že odvádí dobrou práci – jen škoda, že Nvidia ještě nenasadila čtvrtou generaci DLSS.

Tou nejzajímavější vychytávkou je ale podpora pro plnohodnotný ray tracing/path tracing. Pokud jste se s těmito termíny ještě nesetkali, tak jde o realistický způsob vykreslování a odrazů světla. Jinými slovy se tato technologie snaží simulovat odrazy, pohlcení či lámání světla podle toho, na jaký povrch dopadají, aby co nejvíce odpovídaly skutečné fyzice.

I když by šlo říci, že se jedná jen o drobnost, opak je pravdou – právě světlo do značné míry určuje atmosféru hry a to, jak moc je titul uvěřitelný a jak vás zvládne pohltit. Path tracing poté simuluje stovky až tisíce paprsků ze světelného zdroje, což má pozitivní efekt třeba na drobné stíny či barevné odrazy.

Na testování ray tracingu/path tracingu jsou hry Cyberpunk 2077 a Alan Wake 2 jako stvořené – zatímco v prvním případě je metropole Night City takřka nekonečným zdrojem různých světelných zdrojů a materiálů, od kterých se může toto světlo odrážet, Alan Wake 2 naopak pracuje se světlem sice trochu jinak, ale vzhledem k tomu, že se v jeho případě jedná o ústřední herní mechaniku, tak si lámání a odrazy světla vychutnáte možná o to více. Jak na mě tyto technologie působily v praxi?

V kombinaci s ostatními technologiemi od Nvidie musím říci, že v mnoha případech mi až vzaly dech. Osobně nepatřím mezi ty hráče, kteří by zkoumali každý pixel a technickou stránku hry do detailů, nicméně jakmile jsem světlo v rámci obou her začal zkoumat podrobněji, musím uznat, že odvádí opravdu znamenitou práci. Vzhledem k náročnosti ray tracingu jsem ocenil i zapojení DLSS 3 a Reflexu, které lepšímu hernímu zážitku výrazně pomohly.

Na svém televizoru jsem si mohl vyzkoušet také HDR, neboli vysoký dynamický rozsah. V praxi přináší HDR vyšší kontrastní rozsah, kdy jsou světlé části obrazu jasnější a tmavší více temnější, to vše při zachování jemných detailů. Zároveň nabízí HDR obraz i širší barevné spektrum, díky čemuž barvy více odpovídají záměru autorů. Zatímco v případě Cyberpunku 2077 jsem skrze HDR spíše ocenil onu barevnou věrnost a detaily, při hraní hry Alan Wake 2 mě vzhledem k celkové potemnělosti a unylosti potěšilo především zachování detailů v tmavších částech.

Nároční hráči si přijdou na své

Jak tedy novinky, které přináší Nvidia GeForce NOW v předplatném Ultimate (cena 599 Kč/měsíc) na televizory, ve finále zhodnotit? Rozhodně pozitivně – nové funkce výrazně vylepšují herní zážitek, obzvláště u náročnějších titulů. Jestli máte bohatou knihovnu her, nebo jen svých pár oblíbených, které nové technologie umí využít a nechcete si kvůli tomu kupovat specializovaný hardware, s GeForce NOW v nejvyšším tieru rozhodně nešlápnete vedle.

Kromě přístupu k pokročilým technologiím navíc nebudete příliš dlouho čekat ani ve frontě (v mém případě s tím nebyl prakticky vůbec problém) a navíc si můžete dosyta zahrát v až osmihodinové relaci.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.