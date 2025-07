Největší slevy na Xiaomi už jen do dnešní půlnoci! Xiaomi v Praze otevřelo první oficiální obchod

Xiaomi včera v Metropoli Zličín otevřelo první oficiální obchod v Česku (a zároveň i ve střední Evropě)

Už jen do dnešní 21. hodiny zde na návštěvníky čekají zajímavé slevy, dárky k nákupu i šance na atraktivní výhry

Čínský technologický gigant Xiaomi dnes v Praze otevřel první oficiální kamenný obchod. Zajímavostí je, že se jedná nejen o první prodejnu v Česku, ale dokonce v celé střední Evropě. Zřejmě si říkáte, že Xiaomi už tu přece v minulých letech několik obchodů otevřelo, tak jak může být tento první? Odpověď je jednoduchá – za těmito prodejnami totiž nestálo přímo Xiaomi, ale tehdejší čeští distributoři (Beryko s.r.o.), skrze které zde značka dlouhé roky produkty prodávala a stále prodává. Avšak od předminulého roku už má Xiaomi v České republice své vlastní zastoupení. A tento obchod je tak první přímo v režii Xiaomi.

První oficiální Xiaomi Store se nachází v Praze v přízemí obchodního centra Metropole Zličín. Jeho brány se slavnostně otevřely včera, tedy v sobotu 26. července v 10 hodin. Úvodního slova se ujal Tony Liu, generální manažer značky pro region střední Evropy. Ve frontě v tu dobu čekalo několik desítek zákazníků. Pro ty jsou až do dnešní 21. hodiny připraveny speciální nabídky, dárky k nákupu a atraktivní výhry.

Xiaomi produkty za skvělé ceny

Pro všechny zákazníky si Xiaomi připravilo poměrně pestrou nabídku zlevněných produktů. Za zmínku stojí Redmi Note 14 Pro 5G za zvýhodněnou cenu 4 999 Kč nebo Xiaomi 15 s fotografickou výbavou od značky Leica za 17 999 Kč oproti původním 21 499 Kč. O 1 399 Kč levněji lze také získat televizi TV A Pro 2025 65″‘ s rozlišením 4K Ultra HD a QLED technologií. Dále je do dnešního večera ve slevě elektrická koloběžka Xiaomi Electric Scooter Elite GL či robotický pomocník pro úklid podlah Xiaomi Robot Vacuum X20+ EU.

K vybraným modelům telefonů navíc zákazníci získají atraktivní dárky. Stačí si navíc připlatit symbolických 99 Kč a získat tak například bezdrátová sluchátka Redmi Buds 6, chytré hodinky Redmi Watch 5, nebo dokonce smartphone Redmi 14C.

Tím však Xiaomi nekončí. O 10 procent budou totiž zlevněny i všechny produkty z kategorie AIoT. To znamená chytré robotické vysavače, kuchyňské spotřebiče, koloběžky a další vybavení pro chytrou domácnost.

Dárky k nákupu a soutěže

Čím větší nákup, tím hodnotnější získá zákazník dárky. Při nákupu nad 40 000 Kč získají zákazníci zdarma jeden z následujících produktů: robotický vysavač Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU, sluchátka Xiaomi Buds 5 Pro BT, herní monitor Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi EU, čističku vzduchu Xiaomi Smart Air Purifier 4, hodinky Xiaomi Watch 2 Titan Gray s koženým řemínkem nebo mobilní telefon Redmi Note 14S.

Při nákupu nad 20 000 Kč je možné získat jeden z těchto produktů: kávovar Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine, čističku vzduchu Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier, horkovzdušnou fritézu Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L, vysavač Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite či masážní pistoli Xiaomi Massage Gun 2.

Každý zákazník si navíc bude moci po nákupu zatočit kolem štěstí a odnést si další výhru. Mezi cenami budou powerbanky, tablety, reproduktory, osobní váhy, fény na vlasy a další produkty z portfolia Xiaomi.

Všechny zde zmíněné akce platí pouze v Xiaomi Store od 26. do 27. července nebo do vyprodání zásob. Otevřeno mají každý den od 9:00 do 21:00.

Autor článku Michal Javůrek Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.