Nejšílenější skládačka od Samsungu se podívá na globální trh, TriFold získal klíčovou certifikaci

Michael Chrobok
Michael Chrobok 5. 11. 10:30
Samsung Galaxy Z TriFold (ilustrační obrázek)
  • Galaxy Z TriFold by měl být představen ještě v letošním roce
  • Nyní dostalo všech jeho pět variant klíčovou certifikaci
  • Ta prozradila i přítomnost modelu určeného pro globální trh

Ohebné telefony jsou stále poměrně neustáleným trhem, kde se rozložení sil stále ještě může změnit. Ačkoli segmentu dominuje Samsung se svými skládačkami Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip, není vyloučeno, že jej z trůnu nějaká konkurenční firma sesadí. Zatímco řada uživatelů čeká, s čím se nakonec vytasí Apple, který s představením vlastní skládačky stále ještě otálí, aktuálně naplno zuří souboj mezi Samsungem a Huawei.

Čínská firma sice u nás (a na západních trzích obecně) mnoho zařízení neprodává, nicméně na čínském trhu se ji daří a nebrání se ani inovacím, například skrze první komerčně dostupný nadvakrát ohebný Mate XT.

Certifikace prozradila přítomnost globální verze

Samsung pochopitelně nechce zůstat dlouho pozadu a ve svých laboratořích již pilně připravuje adekvátní odpověď. Koncem minulého měsíce nadvakrát ohebnou skládačku dokonce ukázal veřejnosti, nicméně přístroj Galaxy Z TriFold byl umístěn pouze za sklem a nikdo se k němu nesměl ani přiblížit. Do konce roku by ovšem jihokorejský gigant měl svou vlastní nadvakrát ohebnou skládačku oficiálně představit se vším všudy i široké veřejnosti.

Certifikace Bluetooth nadvakrát ohebného Samsungu Galaxy Z TriFold

Galaxy Z TriFold má být zpočátku velmi raritní zařízení, Samsung údajně plánuje výrobu pouze 50–100 tisíc kusů s omezenou dostupností ve vybraných zemích, přičemž prodej na globálním trhu údajně nebyl v plánu. Nyní zařízení prošlo klíčovým certifikačním procesem SIG, která zajišťuje splnění podmínek pro konektivitu Bluetooth. V rámci certifikačního procesu se objevily hned pět označení, konkrétně SM-D6390, SM-D639N, SM-D639U, SM-D639U1 a SM-D639B. To by mělo znamenat, že pro různé regiony se bude nadvakrát ohebná skládačka označovat pokaždé jinak, přičemž v první vlně se počítá s dostupností v Severní Americe, Číně a pochopitelně i domovské Jižní Koreji.



Samsung Galaxy Z TriFold (ilustrační obrázek)



Unikátní skládačka Galaxy Z TriFold odhalena! Nikdo se k ní ale nesmí ani přiblížit

Když se v modelovém označení Samsungu objeví zařízení končící písmenem B, většinou to znamená, že daný přístroj je určený pro globální trh. I když nám to neříká, do jakých zemí se Galaxy Z TriFold nakonec dostane, není vyloučeno, že se v průběhu příštího roku objeví také v Evropě.

