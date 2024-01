Nejsem blázen, Apple se chová špatně. Šéf Masimo promluvil o patentovém sporu

Šéf Masimo promluvil o patentovém sporu, který aktuálně probíhá se společností Apple

Apple se v segmentu patentů nechová správně, prohlásil CEO Masimo Joe Kiani

Apple dostal v posledním prosincovém týdnu odpustek a může opět prodávat nejnovější generace hodinek Apple Watch, které předtím musel z trhu stáhnout kvůli patentové při. Dočasné povolení trvá do 10. ledna a pokud Apple neuspěje u soudu, může ještě v lednu hodinky z trhu zase stáhnout. Jak se na celou situaci dívá generální ředitel společnosti Masimo, se kterou se Apple popotahuje u soudu?

Spor Apple a Masimo

List The Wall Street Journal (WSJ) zveřejnil v sobotu rozhovor s Joem Kianim, 59letým zakladatelem a šéfem celého Masima. Kolem celého patentového a následně soudního sporu totiž panuje velká spousta otázek. Zejména – proč se tak malá společnost pouští do pře s takovým obrem, jakým je Apple?

Jen pro zajímavost, firma Masimo utratila v patentovém sporu s Applem od ledna 2020 víc jak 100 milionů dolarů. Přitom její celkový zisk za rok 2022 činil přibližně 144 milionů dolarů. V rozhovoru pro WSJ se Kiani svěřil, že byl víceméně všemi odrazován od toho, aby rozpoutal patentový spor s jednou z nejhodnotnějších firem světa.

„Lidé mi říkali, že jsem blázen a že nemůžu jít proti Applu. Mají neomezené zdroje. Proto se jim nikdo nepostaví. Pokud se mi to podaří, mohlo by to změnit Apple k lepšímu,“ uvedl Kiani pro The Wall Street Journal.

Patentové spory jsou vleklý problém

Původem íránský podnikatel má nejspíš na mysli dlouhodobý přístup Applu k patentům podaných jinými subjekty. Nutno však poznamenat, že celkem nehostinné prostředí panuje v celém segmentu a žádný technologický obr si v otázce patentů nebere servítky.

Zrovna Masimo již několika rozsáhlými patentovými spory prošlo. V roce 2006 zvítězilo nad společností Nellcor, která Masimu vyplatila odškodné ve výši 800 milionů dolarů. O 10 let později se Masimo opět utkalo o patenty, tentokrát s Royal Philips. Firma Joea Kianiho obdržela odškodné ve výši 300 milionů dolarů a uzavřelo s Royal Philips smlouvu na víc jak 1 miliardu dolarů.