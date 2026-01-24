Nejočekávanější hry pro Switch 2: Resident Evil 9, James Bond a mnoho dalších

- Rok 2026 bude nejspíš rokem konzole Nintendo Switch 2
- Už v první polovině roku dorazí například hororová klasika Resident Evil ve svém 9. díle
- Pak přijde i James Bond v 007 First Light nebo oceňovaný Indiana Jones
Nintendo Switch 2 se po letním uvedení do prodeje etablovalo jako plnohodnotná herní konzole s přesahem do segmentu handheldu. Už nyní lze s jistotou prohlásit, že láká vývojáře AAA titulů třetích stran více než 1. generace. Vloni dorazil na Switch 2 třeba Cyberpunk nebo arkádový Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. V letošním roce očekáváme příval dalších her. Jaké jsou podle nás ty nejočekávanější?
Reanimal
- Datum vydání: 13. února 2026
Od tvůrců kultovní série Little Nightmares přichází titul, který slibuje být ještě temnější a znepokojivější. Reanimal se zaměřuje na kooperativní zážitek, kde se dvojice sourozenců snaží uniknout z ostrovního pekla plného groteskních zvířecích hybridů. Pro fanoušky hororových plošinovek jde o povinnost, která na nové konzoli od Nintenda může těžit především z možnosti lokálního multiplayeru díky odpojitelným ovladačům Joy-Con.
Zároveň jde o hru, která slibuje komplexní zážitek jak při hraní na velkém displeji přes dok, tak v režimu handheld, například na cestách. Vzpomeňme, že i původní hororová plošinovka Little Nightmares od švédského studia Tarsier zaznamenala obrovský úspěch na prvním Nintendo Switch, zejména díky možnosti hrát na cestách bez omezení výkonu či grafiky. Reanimal má oficiální datum vydání naplánované na (pátek) 13. února a kromě Switch 2 dorazí i na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S.
Resident Evil Requiem
- Datum vydání: 27. února 2026
Číslovka z oficiálního názvu tak nějak vypadla, nicméně Requiem je dohromady devátý přírůstek do série Resident Evil a třetí díl novodobé série, po neobyčejně povedených dílech Biohazard a Village. Nový Resident Evil Requiem přitom může představovat stěžejní benchmark pro konzoli Switch 2 jako takovou. Capcom totiž při vývoji zvolil plnohodnotný nativní port běžící na RE Enginu. Jinými slovy, hra na handheldu má stejný technologický základ jako verze pro PlayStation nebo Xbox.
Hráči se vžijí do role Grace Ashcroft, dcery Alyssy, která se objevila coby hlavní postava v Resident Evil Outbreak pro PlayStation 2. Znovu se do série Resident Evil vrací dvě hratelné postavy, přičemž tou druhou nebude nikdo jiný než Leon S. Kennedy. Za něj mají vývojáři připraveny akčnější pasáže, Grace bude víc utíkat a skrývat se. Na konci února Resident Evil Requiem zamíří jak na Switch 2, tak i na PlayStation 5, Xbox Series X|S a samozřejmě PC s Windows.
Pragmata
- Datum vydání: 24. dubna 2026
Tajemná sci-fi akce od Capcomu, která byla roky zahalena mlhou odkladů, se konečně chystá ukázat svou pravou tvář i na konzoli Switch 2. Pragmata nás zavede do dystopické blízké budoucnosti na Měsíci, kde se mísí hyper-realistická grafika se surrealistickými prvky. Svou estetikou bývá Pragmata často přirovnávaná k Death Stranding od mistra Hidea Kodžimy.
Dobrou zprávou je, že ani na Switch 2 nebude chybět ray-tracing (byť v optimalizované formě), a hra by měla vypadat stejně jako na PC, Xboxu nebo PlayStationu 5, kde se objeví taktéž. Jádrem hry je vztah mezi hlavním hrdinou Hughem a záhadnou dívkou Dianou s nadpřirozenými schopnostmi, kterou musíte chránit. Vydání je očekávané na druhou polovinu dubna.
007 First Light
- Datum vydání: 27. května 2026
Studio IO Interactive (tvůrci Hitmana) přináší po letech čekání plnotučnou hru s Jamesem Bondem, která slouží jako průvodce příběhem slavného agenta, věnuje se primárně období, než se stal ikonou. Verze pro Switch 2 je optimalizována tak, aby zvládla komplexní AI nepřátel a rozsáhlé sandboxové úrovně, které umožňují řešit mise desítkami různých způsobů – od tichého plížení až po přestřelky jako z akčního filmu. Tvůrci tedy do 007 First Light přenáší trochu svého know how z Hitmana.
Hra využívá sílu nové konzole k vykreslení globálních lokací s důrazem na detail a atmosféru špionážního thrilleru. Díky analogovým páčkám s vyšší přesností (nebo gyroskopickému míření) se střelba a používání ikonických gadgetů stává intuitivní záležitostí. Pro majitele Switche 2 jde o jednu z největších third-party her roku, která slibuje dospělý a filmový zážitek na cesty. Titul přichází na konci května nejen na Switch 2, ale i na PS5, Xbox Series X|S a PC s Windows.
The Duskbloods
- Datum vydání: 2026
Možná největší překvapení v seznamu. The Duskbloods je nová značka od mistrů z FromSoftware, která vychází jako konzolová exkluzivita jen a pouze pro Switch 2. Hra kombinuje nemilosrdnou obtížnost „souls-like“ her s upírskou tematikou a unikátním PvPvE systémem (ano, jde tedy o multiplayer). Hráči se v roli „Bloodsworn“ utkávají nejen s monstry ovládanými AI, ale i mezi sebou v temném gotickém světě, který designem připomíná Bloodborne.
Technická stránka hry je šitá na míru architektuře Switche 2, což zajišťuje stabilních 60 FPS – věc u her od FromSoftware na konzolích nevídaná. Multiplayerový aspekt je navržen pro krátké, intenzivní seance, což z The Duskbloods dělá ideální hardcore titul do handheldu. Očekávání jsou obrovská, protože jde o první hru Hidetaky Mijazakiho vyvíjenou primárně s ohledem na hardware Nintenda. Tato exkluzivitka však zatím nemá pevně stanovené datum vydání.
Indiana Jones and the Great Circle
- Datum vydání: 2026
Slavný archeolog se s bičem v ruce podívá i na Switch 2 v dobrodružství z pohledu první osoby od studia MachineGames. Hra Indiana Jones and the Great Circle bere hráče na cestu kolem světa v roce 1937, aby odhalili tajemství prastaré síly a trochu příběhového základu slavného dobrodruha. Na nové konzoli Nintenda hra využívá technologii upscalingu (jako je DLSS/FSR), aby zachovala vysokou vizuální věrnost detailních prostředí, od vatikánských hal až po egyptské pouště.
Titul nabízí perfektní mix filmového vyprávění, plížení a pěstních soubojů, který na přenosné obrazovce působí jako interaktivní filmová jízda, na kterou fanoušci Indyho čekali dekády. Na Xboxu i PlayStationu si vysloužil maximální hodnocení a podle mnohých jde o jednu z nejlepších her roku 2024. Na Switch 2 dorazí se zpožděním v letošním roce, pevné datum zatím nebylo stanoveno.