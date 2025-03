Death Stranding 2: On the Beach má datum vydání, známe obsah sběratelské edice

Pokračování Death Stranding s podtitulem On the Beach dostalo datum vydání

Dočkáme se už 26. června letošního roku

Kromě toho byl oznámen i obsah sběratelské edice a speciální koncertní turné

Ve videoherním světě je jen málo osobností, které by se do dějin tohoto odvětví zapsali tak výrazně, jako japonský vývojář Hideo Kodžima. Ten je známý především pro sérii Metal Gear Solid, která i přes svá specifika pomohla vytvořit nový žánr a do značné míry redefinovala celý herní svět.

Sběratelská edice plná zajímavých bonusů

Po odchodu Kodžimy z Konami se japonská legenda postavila na vlastní nohy a ve svém studiu vytvořila nový megahit s názvem Death Stranding. Tento surrealistický zážitek se nyní dočkal pokračování s podtitulem On the Beach, který již brzy zamíří na konzoli PlayStation.

Tou nejdůležitější informací je datum vydání, které bylo stanoveno na 26. června letošního roku, přičemž předobjednávky budou spuštěny už 17. března, tedy za týden. Při této příležitosti Kodžima ukázal nejen speciální trailer, ale také poodhalil, co se bude ukrývat ve sběratelské edici, která jistě potěší všechny nadšené fanoušky. Sběratelská edice Death Stranding 2: On the Beach bude stát 250 eur (cca 6250 korun s daní) a bude obsahovat následující digitální a fyzické předměty:

Plná hra v digitální podobě

Předběžný přístup do hry 48 hodin před vydáním

Sběratelská krabička

15” soška Magellan Man

3” soška Dollman

Umělecké karty

Dopis od Hidea Kodžimy

Exkluzivní předměty do hry

Předběžný přístup ke zbrani Machine Gun (MP Bullets) LV1

Battle Skeleton: Gold (LV1, LV2, LV3)

Boost Skeleton: Gold (LV1, LV2, LV3)

Bokka Skeleton: Gold (LV1, LV2, LV3)

Nášivka Quokka do hry

Nášivka Chiral Feline do hry

Nášivka Why Me? do hry

V rámci předobjednávky jakékoli verze hry dostanou zájemci také několik herních předmětů:

Hologram Quokka

Battle Skeleton: Silver (LV1, LV2, LV3)

Boost Skeleton: Silver (LV1, LV2, LV3)

Bokka Skeleton: Silver (LV1, LV2, LV3)

Kromě sběratelské edice bude k dispozici také Digital Deluxe Edition za 90 eur (cca 2 250 korun s daní), případně standardní edice za cenu 80 eur (cca 2000 korun s daní). V souvislosti s představením jednotlivých edic bylo oznámeno také koncertní turné oslavující hudbu z Death Stranding.

Toto turné, na kterém bude orchestr hrát známé hudební, začne 8. listopadu 2025 vystoupením v australské Opeře v Sydney a následovat budou koncerty po celém světě. Český fanoušek to bude mít nejblíže do Berlína, kde se koncert odehraje 15. ledna 2026.