TOPlist

Nejočekávanější hra na Steamu vychází už za dva týdny. Ve vývoji byla sedm let

Marek Bartík
Marek Bartík 22. 8. 9:00
0
Hollow Knight Silksong
  • Sedmileté čekání je u konce, plošinovka Hollow Knight: Silksong vychází 4. září
  • Jedna z nejočekávanějších her současnosti bude k dispozici pro Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch a Switch 2
  • Po oznámení v roce 2019 se tvůrci na dlouhou dobu odmlčeli, čímž dali vzniknout mnoha internetovým vtipům

Hráči se konečně dočkali! Australské indie studio Team Cherry zveřejnilo novou upoutávku na akční plošinovku Hollow Knight: Silksong, která patří k nejočekávanějším hrám současnosti. Na oblíbené herní platformě Steam jde dokonce o nejžádanější titul vůbec. Podle dřívějších informací měla hra po dlouhých sedmi letech vývoje dorazit na trh do konce letošního roku. A na konci traileru se skutečně objevilo konkrétní datum – Silksong vychází už za dva týdny, konkrétně 4. září.

Konec klauniády…

Pokračování jedné z nejuznávanějších her minulé dekády původně vznikalo jako rozšíření pro první díl. Projekt ale nakonec nabobtnal natolik, že se jej tvůrci rozhodli přepracovat do podoby plnohodnotné dvojky. Poprvé přitom Silksong oznámili už v únoru 2019 a téhož roku si jej fanoušci dokonce mohli vyzkoušet na veletrhu E3. Poté se však tvůrci odmlčeli a ze hry se postupně stal internetový vtípek po vzoru Half-Life 3 (kterého bychom se shodou okolností mohli dočkat také už letos, pozn. red.).



Keyart z DLC ke Kingdom Come: Deliverance 2 s názvem Legacy of the Forge



Nepřehlédněte

Kingdom Come 2 čeká další rozšíření. Z Jindry se stane mistr kladiva a kovadliny

Nintendo Switch i Game Pass

Už za dva týdny hra vyjde snad na všechny myslitelné platformy – PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch a Switch 2. Od prvního dne bude také součástí předplatného Xbox Game Pass.

Nová upoutávka je poměrně přímočará a klade důraz na krásnou animaci a plynulé souboje. Podle tvůrců vám ve hře zkříží cestu více než 200 různých nepřátel a 40 bossů, tedy mnohem víc, než bylo původně v plánu. Na každém aspektu hry si dal malý australský tým zkrátka náležitě záležet. „Vývoj hry se nikdy nezasekl ani nic podobného. Vždycky jsme postupovali kupředu, ale jsme malý tým a vývoj her zabírá hodně času. Nebylo za tím žádné velké kontroverzní rozhodnutí,“ vysvětlil v rozhovoru pro Bloomberg spoluzakladatel studia Ari Gibson, podle nějž se tvůrci od začátku až do konce vývoje náramně bavili.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Tlačítko Camera Control na iPhone 16
Tlačítko fotoaparátu údajně nikdo nepoužívá, Apple chystá nečekaný krok
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:45
5
Smartphone Google Pixel 10
Úprava fotek hlasem a kontextuální návrhy odpovědí. Nové Pixely přináší nálož AI novinek
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 20:00
2
Žena s aplikací Evropské digitální identity (EUDI)
Za rok dorazí mobilní evropská peněženka. Nahradí pas, řidičák a prokážete přes ní bezdlužnost
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 19:00
2
DJ v klubu s logem Spotify (ilustrační obrázek)
Váš osobní DJ do kapsy: Spotify testuje unikátní funkci
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 18:00
2

Kapitoly článku