TOPlist

Kingdom Come 2 čeká další rozšíření. Z Jindry se stane mistr kladiva a kovadliny

Michael Chrobok
Michael Chrobok 20. 8. 12:00
0
Keyart z DLC ke Kingdom Come: Deliverance 2 s názvem Legacy of the Forge
  • Druhé rozšíření pro Kingdom Come: Deliverance 2 nese název Legacy of the Forge
  • V rámci něj nejenže prozkoumáte Jindrovy kořeny, ale také budete moci vytvářet vlastní předměty
  • DLC bude k dispozici na PC a konzole už 9. září

Herní výstava Gamescom v německém Kolíně nad Rýnem je aktuálně největší svého druhu na světě, což pochopitelně znamená představení spousty novinek souvisejících s hrami. V Porýní pochopitelně nechybí ani čeští vývojáři z pražského Warhorse Studios, kteří mají na svém kontě dva díly oblíbeného středověkého RPG Kingdom Come: Deliverance. Právě druhý díl, ačkoli už je nějaký ten pátek v prodeji, nyní dostává již druhé rozšíření, jenž umožní hráčům se ještě více ponořit do realistického vyobrazení českého středověku.

Jindřich jako mistr kovářského řemesla

Zatímco první DLC s názvem Brushes with the Death (v angličtině Štětce se smrtí) se točí okolo malíře Vojty, který se usídlil na hradě Trosky, kde má hledat potřebnou inspiraci pro namalování osudového obrazu, druhé rozšíření jménem Legacy of the Forge (česky Dědictví kovárny) se hráči mohou zaměřit na původní poslání, které bylo Jindřichovi předurčeno, tedy kovářské řemeslo.

„Vraťte se do Kutné Hory a prověřte své kovářské dovednosti tím, že se pokusíte získat a obnovit legendární vyhořelou kovárnu, kde se vyučil váš otec Martin. Vybudujte své kovářské sídlo přímo v srdci Kutné Hory, navrhněte si ho podle sebe včetně obytné části a přilehlého okolí a vybavte ho tak, aby se vám to hodilo do herního plánu,“ stojí v představení DLC na stránkách Warhorse Studios. Kromě možnosti využít kovářského řemesla k vytváření předmětů pro obyvatele Kutné hory se také dozvíte něco více o minulosti Jindrova otce a odhalíte tajemství velkého díla, na kterém pracoval.



Screenshot z megahitu Kingdom Come: Deliverance II



Nepřehlédněte

Kingdom Come: Deliverance II má několik světových rekordů! Čeští herci o hře museli roky mlčet

V pořadí již druhé rozšíření dorazí na PC a konzole už 9. září. Do budoucna plánují vývojáři ještě minimálně jedno rozšíření s názvem Mysteria Ecclesiae, jenž se bude točit okolo kláštera v Sedleci na předměstí Kutné hory, kde budete mít za úkol zastavit šíření smrtelné nemoci. Na více detailů o třetí expanzi si nicméně ještě budeme muset chvíli počkat.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Samsung Galaxy Z Fold 7
Zapomeňte na předsudky: Galaxy Z Fold 7 se tváří jako běžný telefon, uvnitř ale skrývá revoluci
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:30
1
Xiaomi SU7 Ultra
Xiaomi se chystá dobýt Evropu! Do dvou let sem přiveze své elektromobily
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:09
2
Snímek z filmu F1
Brad Pitt v hlavní roli! Film F1 by se už brzy měl objevit ke koupi na Apple TV
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
0
Poco F7 Limited edition
Recenze Poco F7: je tohle ještě vůbec střední třída?
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:30
6

Kapitoly článku