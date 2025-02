Kingdom Come: Deliverance II má několik světových rekordů! Čeští herci o hře museli roky mlčet

Historické RPG Kingdom Come: Deliverance II slaví přes milion prodaných kopií za prvních 24 hodin

Tuzemského hráče kromě špičkové hratelnosti velice potěší i profesionální český dabing

O ten se postarali špičkoví herci, jako jsou Pavel Zedníček, Ondřej Vetchý, Petr Nárožný či Marek Vašut

Český videoherní megahit Kingdom Come: Deliverance II z pera Dana Vávry je v prodeji teprve třetím dnem a neustále sbírá jeden úspěch za druhým. Ostatně není se co divit – titul od pražského studia Warhorse byl extrémně očekávaný. Jak oznámili samotní vývojáři na svém profilu a sociální síti X, během prvního dne se podařilo prodat přes jeden milion kopií, což je rozhodně úctyhodný milník a naprosto fantastický úspěch českých vývojářů. Na jejich adresu, respektive titul samotný, míří slova chvály nejen od herních recenzentů, ale i samotných hráčů.

Prvnímu dílu se mimochodem tento milník povedlo překonat po dvou týdnech a na dva miliony kopií se dostal po roce od uvedení na trh. „Jednička“ dokázala do konce roku 2023 utržit přibližně 2,26 miliardy korun, čistý zisk byl přes 790 milionů Kč.

Dokonalý český dabing

Tuzemského hráče ale potěší především naprosto profesionální český dabing, který je tentokrát pevnou součástí hry hned od vydání. A dabing to není jen tak ledajaký, ale plný tuzemských hereckých hvězd. Nejen hlas, ale také svou podobu propůjčili hře například herci Kristýna Leichtová (děvečka Kateřina), Marek Vašut (Ota z Bergova), Pavel Zedníček (Jan Semín), Ondřej Vetchý (Zikmund Lucemburský), Petr Nárožný (Petr z Písku), Matouš Ruml (Jan II. z Lichtenštejna) nebo Josef Dvořák (Boček z Kunštátu a Poděbrad). Dále v rámci českého dabingu můžete slyšet také Martina Preisse, Arnošta Goldflama, Václava Knopa či Karla Dobrého.

„Zhruba před pěti lety mi v jednom studiu nakreslili tečky na obličej a dekolt a já dělala všechno to, co nás na naší odborné herecké škole s obličejem učili,“ uvedla Kristýna Leichtová pro Blesk.cz. „Pak jsem si řekla – jo, bylo to trochu zvláštní… Ale úplně jsem to vytěsnila. No a loni začátkem léta jsem se seznámila s Kateřinou. S mým počítačovým já, mluvícím plynulou angličtinou, které bylo potřeba naučit česky. Zavřela jsem se tedy na část léta do různých studií a pracovala na – pro mě naprosto neznámém – projektu, který má, zdá se, už teď obrovský úspěch,“ dodala Leichtová.

Kandidát na hru roku?

RPG Kingdom Come: Deliverance 2 příběhově navazuje na první díl a odehrává se v Čechách na počátku 15. století. V této době s sebou sváděli souboj Václav IV. a jeho bratr Zikmund o nadvládu nejen nad historickým územím Čech a Moravy, ale také o korunu císaře Svaté říše římské. Prostředí se tentokrát změnilo z Posázaví na okolí Kutné Hory, přičemž tvůrci zahrnuli také Český ráj a okolí hradu Trosky.

Na serveru Metacritic má „dvojka“ aktuálně skvělé bodové hodnocení 88/100 (vycházející z více než 50 odborných recenzí), uživatelská hodnocení, kterých je aktuálně přes 750, je dokonce ještě o jeden bod vyšší. OpenCritic v době psaní článku rovněž ukazoval hodnocení 89/100 (na základě 96 odborných recenzí).

Kingdom Come: Deliverance II se pyšní i několika zajímavými rekordy. Jde o hru s nejrozsáhlejším scénářem na světě, který lze srovnat přibližně se stovkou epizod nějakého televizního seriálu. Zároveň obsahuje nejdelší nahraný soundtrack, jehož délka přesahuje 10 hodin. Český a anglický dabing pro hru vznikal přímo v České republice paralelně v několika studiích najednou po dobu zhruba šesti měsíců.

První díl historické hry Kingdom Come: Deliverance vyšel 13. února 2018, nicméně český dabing tehdy neobsahoval. Hráči se jej dočkali až pět let po vydání. Prvního dílu se celosvětově prodalo přes osm milionů kopií. Rozhodně doporučujeme podívat se na povedený rozhovor kanálu AlzaTech, kde Mikuláš Tuček při zahájení prodeje tohoto skvostu vyzpovídal otce Kingdom Come Dana Vávru. Ten v rozhovoru prozradil spoustu zajímavých informací z vývoje a realizace hry.

Kingdom Come: Deliverance II v rozlišení 16K!

Na herním youtube kanále zWORMz Gaming se objevilo video ze hry v rozlišení 16K s dobře hratelnou framerate pohybující se nad 30 fps. Dosaženo toho bylo na počítači osazeném aktuálně nejvýkonnější grafickou kartou Nvidia RTX 5090 a velký podíl na tom měla i technologie DLSS zajišťující kvalitnější renderování s využitím AI.

DLSS (Deep Learning Super Sampling) obsahuje sadu nástrojů pro vylepšování a upscaling obrazu v reálném čase pomocí strojového učení a umělé inteligence. Hráč z kanálu zWORMz Gaming konkrétně pro DLSS využil Performance konfiguraci a upscaling z nativního 8K rozlišení. Nvidia RTX 5090 Kingdom Come: Deliverance II nativně v 16K rozlišení sice zvládne, ale při velmi nízkém (nehratelném) framerate.