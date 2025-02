Vyzkoušejte první modifikace pro Kingdom Come 2. Jak na rychlé ukládání bez Sejvovice?

Hned po vydání se na internetu začaly objevovat první modifikace pro Kingdom Come: Deliverance II

Hru si můžete zpříjemnit funkcí neomezeného rychlého ukládání či zvýšenou nosností inventáře

Modifikace si můžete bezplatně stáhnout z webu Nexus Mods, stačí se jen zaregistrovat

Téměř sedm let po vydání původního Kingdom Come: Deliverance se hráči od úterního odpoledne mohou opět procházet po středověkých Čechách. Ve druhém díle unikátního RPG od Warhorse Studios se v botách (pozor, ať se vám neprošlapou) Jindřicha ze Skalice podíváme do Českého ráje, Kutné Hory a jejího bezprostředního okolí. Pokračování si vysloužilo parádní známky od recenzentů – na serveru OpenCritic v době psaní článku svítilo hodnocení 89/100 z 95 recenzí. Podle kreativního ředitele Dana Vávry si na sebe hra vydělala hned první den. Není divu, už nyní má Kingdom Come II na kontě přes milion prodaných kopií.

Série Kingdom Come je známá svým důrazem na realismus a na propracované mechanismy. Například NPC neexistují v herním světě nahodile, ale přes den se věnují různým aktivitám a večer jdou spát, čehož lze důmyslně využít. Části hráčů se ale tyto systémy mohou zdát až příliš nekompromisní, zatímco někteří skalní fanoušci by překousli i vyšší obtížnost (hardcore režim dorazí do hry v průběhu jara v rámci bezplatné aktualizace). Už nyní je tak k dispozici několik modifikací, které pozměňují některé aspekty hry.

Rychlé ukládání bez Sejvovice?

Nováčky série pravděpodobně překvapí specifický systém ukládání. Stejně jako v prvním díle můžete ukládat pouze v případě, že se vyspíte v posteli nebo do sebe kopnete lahvičku Sejvovice. Ačkoliv je ikonický lektvar ve druhém díle dostupnější, možná vám přijde vhod modifikace Unlimited Saving II od uživatele EddieShoe, která do hry přidává funkci rychlého ukládání pomocí tradiční klávesy F5.

Rychlejší získávání XP

Několik praktických vychytávek, které vám usnadní středověké putování, přináší modifikace Weight Radius XP PTF od uživatele zsadik52. Jde například o navýšení nosnosti inventáře na 600, sbírání bylinek na větší vzdálenost či štědřejší přidělování zkušenostních bodů. Na výběr máte vždy z více možností, například získávání XP můžete zvýšit 0,5krát až desetkrát.

Bylinkářství

Když už jsme u sbírání bylinek, uživatelé HerrTiSo a CryptLoad mají na svědomí mody Instant Herb Picking II a First-Person Herb Picking II. První jmenovaný odstraňuje animaci z pohledu třetí osoby, aby bylo sbírání bylin mnohem rychlejší, zatímco díky druhému modu se tato animace odehraje při zachování pohledu z první osoby.

Neomezená trvanlivost jídla v inventáři

Moder pavelk vytvořil modifikace, které zdvojnásobují zisk reputace a dobu trvání lektvarů. Odstranil také systém kažení jídla, které vám díky tomu nebude plesnivět v inventáři, a zbavil se i mlhy, pod kterou se ukrývají dosud neprozkoumané části mapy. Zbavit se můžete také postranních černých panelů v cutscénách, tzv. letterboxingu, který se používá zpravidla používá k umocnění filmového zážitku.

Over a million of you have stepped into our world. We're beyond grateful for your support – thank you for making #KCD2 a triumph! pic.twitter.com/Qcxl1Azizo — Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) February 5, 2025

Modifikace Stay Clean for Longer od uživatele ryhBread se postará o to, aby se hlavní hrdina Henry nemusel tak často mýt (na ušmudlaného Jindřicha není v Kutné Hoře a širokém okolí nikdo zvědavý!), zatímco No Jump Stamina vám umožní vesele poskakovat, aniž byste se u toho zadýchali a přišli o staminu. More Stamina od uživatele MagusTheMagician pak zvyšuje regeneraci výdrže Henryho i jeho věrného oře.

Průhledné hledí i bohatší obchodníci

Uživatel JustAnOrdinaryGuy také vydal několik užitečných modů, například No Helmet Vision, který upravuje, popřípadě rovnou odstraňuje hledí nasazené helmy. Easy Smithing usnadňuje výrobu zbraní, zatímco Easy Sharpening rozšiřuje ideální úhel při broušení zbraně na brusném kameni.

Díky objemnějšímu inventáři s sebou patrně budete nosit nemalé množství předmětů. V takovém případě stojí za úvahu modifikace Richer Merchants, díky níž jsou obchodníci ve hře bohatší, což znamená, že mají dostatek peněz, aby od vás mohli odkoupit nepotřebné vybavení.

Připomínáme, že pro stažení modifikací si musíte vytvořit bezplatný účet na webu Nexus Mods.