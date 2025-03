Nejnovější iPhone má nepříjemný problém, týká se jedné z nejpoužívanějších technologií

Neonovější přírůstek do rodiny iPhonů se potýká s nepříjemnými problémy

Ty se týkají technologie Bluetooth

Apple podle všeho o problému ví, ovšem je otázkou, kdy dojde k nápravě

Když všechno funguje tak, jak má, není moc důvodů si stěžovat. Jenže takto to v případě moderních technologií funguje jen málokdy a i sebemenší problém může řadě uživatelů výrazně znepříjemnit život. Jinak tomu není ani v případě nejnovějšího iPhonu 16e, který má za úkol nahradit cenově dostupné modely z řady SE. Od něj patrně nikdo neočekává zázraky, nicméně i přes to by mělo vše fungovat správně. Jenže podle některých prvních uživatelů tomu tak bohužel není.

iPhone 16e má problémy s Bluetooth

Podle stížností uživatelů na stránkách podpory společnosti Apple, na Redditu a na sociální síti X se zvuk streamovaný z iPhonu 16e do reproduktoru skrze Bluetooth pravidelně zadrhává nebo přerušuje. Prozatím není jasné, o jak rozšířený problém se jedná. Jeden z uživatelů uvedl, že problém přetrvává i po aktualizaci iPhonu 16e na systém iOS 18.3.2, který byl uvolněn začátkem tohoto týdne. Není jasné, zda problém je nebo bude vyřešen v systému iOS 18.4, který je v současné době v beta verzi a bude vydán v dubnu. Někteří postižení uživatelé uvedli, že problém zřejmě vzniká ve chvíli, když je iPhone 16e připojen k více zařízení skrze Bluetooth současně.

Vzhledem k tomu, že někteří z uživatelů kontaktovali kvůli tomuto problému podporu giganta z Cupertina, doufejme, že firma o problému ví a pracuje na opravě, která by měla přijít v některé z budoucích aktualizací softwaru. Pro Apple to nicméně není jediné zařízení na trhu, které trpí neduhy. Kupříkladu chytré hodinky Apple Watch Series 10 trpí celou řadou menších či větších problémů, které uživatelům umí pořádně otrávit život. V jejich případě to zatím nevypadá, že by se Apple přetrhl s jejich nápravou.