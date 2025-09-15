Nejnovější Apple Watch Series 11 vydrží 24 hodin na jedno nabití. Má to ale háček

- Nejnovější chytré hodinky od Applu mají vydržet až o 6 hodin déle, než předchůdce
- Jak toho Apple dosáhl bez výrazného vylepšení bylo záhadou
- Odpověď na tuto otázku se pravděpodobně skrývá v použité metodice
Majitelé loňského modelu chytrých hodinek Apple Watch s označením Series 10 pravděpodobně během představení nejnovějšího modelu Series 11 jen nevěřícně kroutili hlavou. Apple se rozhodl v letošním roce vsadit na jistotu a novinka je prakticky ve všech ohledech stejná, jen s mírnými vylepšeními. Zatímco softwarové novinky dorazí bez výjimky i na starší modely, ten aktuální se může pyšnit alespoň tvrdším sklíčkem chránícím displej a o několik hodin delší výdrží baterie. Právě delší výdrž by mohla některé uživatele přesvědčit k nákupu nejnovějšího modelu, nicméně Apple v tomto ohledu nejspíše není dvakrát upřímný.
Opravdu vydrží Series 11 o šest hodin déle?
Odhadovaná výdrž je v případě výrobců vždy tak trochu výstřel do tmy. Každý používáme elektroniku trochu jiným způsobem a zatímco méně náročným uživatelům mají zařízení tendenci vydržet mnohem déle, než výrobce proklamuje, u náročnějších uživatelů to naopak může být výrazně méně. Apple je ve svých odhadech proto povětšinou konzervativní a raději udá nižší číslo, než jakého většina uživatelů v praxi dosáhne.
Vzhledem k tomu, že meziroční vylepšení Apple Watch Series není nikterak dramatické, vzbudil šestihodinnový nárůst výdrže hned několik otázek. Jak toho gigant z Cupertina dosáhl, když hodinky pravděpodobně osadil jen o něco málo větší baterií (kapacita baterií u Series 11 se pohybuje od 1245 do 1403 Wh, u Series 10 je to 1118 až 1266 Wh) či novým typem displeje? Jak si povšiml jeden z uživatelů na fórech serveru MacRumors, Apple toho nejspíše dosáhl starým dobrým žonglováním s čísly.
Pro udání délky výdrže na jedno nabití je totiž klíčová metodika, jakou Apple k tomuto číslu dojde. Nejnovější Series 11 vypočítává výdrž na jedno nabití, která má být 24 hodin, na základě 300 kontrolách času, 90 příchozích oznámeních, 15 minutách používání aplikací, 60 minutách cvičení s přehráváním hudby a šesti hodinách monitorování spánku. Zajímavostí je, že v případě Series 10 Apple v rámci této metodiky vynechal měření spánku. I když Apple Watch Series 10 spotřebují přibližně 10 procent baterie během noci, zařazení této metodiky se nejspíše pozitivně propsalo do výsledné výdrže Series 11.
Nepřehlédněte
Konec každodenního nabíjení? Apple Watch Ultra 3 a Series 11 vydrží déle než předchůdci
Mírné změny jsou také v režimu nízké spotřeby. Series 11 má vydržet až 38 hodin, zatímco Series 10 má výdrž 36 hodin. Zde Apple pro Series 11 v rámci své metodiky použil nižší úroveň aktivity, konkrétně 530 kontrol času, 160 oznámení a 26 minut používání aplikací, oproti 600 kontrolám času, 180 oznámením a 30 minutám používání aplikací u Series 10. Oba testy zahrnovaly 60minutové cvičení a šest hodin sledování spánku. V praxi je tak pravděpodobné, že se výdrž meziročně příliš nezlepšila, nicméně to případně potvrdí až naše recenze.