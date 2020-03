Nejlepší z nejlepších: vybrali jsme top smartphony, které si můžete koupit

Aktuální období roku je zajímavým časem pro nákup nového smartphonu. Na trhu jsou jak letošní novinky, tak osvědčené loňské modely. U nich zpravidla poklesla cena a mnohdy tak představují velmi lákavou nabídku.

Pokud tedy zrovna přemýšlíte, jaký telefon si pořídit, zkuste si přečíst náš přehled. Telefony jsme rozřadili podle toho, v čem jsou dané modely nejlepší.

Nejlepší z nejlepších: Samsung Galaxy S20+

Pokud hledáte telefon, který exceluje po všech stránkách, sáhněte po novince od Samsungu. Nedávno představený Samsung Galaxy S20+ na první pohled zaujme svým displejem, který patří k naprosté špičce. Quad HD+ rozlišení a obnovovací frekvence 120 Hz prostě zajišťují skvělou podívanou, kterou oceníte i na přímém slunci. Displej totiž nabízí i velmi slušný jas.

Důvodem pro koupi jsou pak jednoznačně i kamery. Použité senzory jsou mnohem větší než u loňské řady a nabízejí tak lepší světelnost. Noční fotografie z Galaxy S20+ proto budou o poznání kvalitnější, než jste dosud byli zvyklí. Pravda, Google Pixel 4 XL si pořád asi udržuje v kvalitě nočních fotografií náskok, ale Samsung rozhodně nezklame.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S20+ Systém: Android 10 Rozměry: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm , Hmotnost: 186 gramů Čipset: Exynos 990, octa-core 2x 2,73 GHz Mongoose M5 2x 2,60 GHz Cortex-A76, 4x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,7", Quad HD+, 1440 x 3200 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, 26mm, Dual Pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 64 Mpx, f/2.0, PDAF, OIS, 3x hybridní optický zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 13mm, AF, širokoúhlý , Přední kamera: 10 Mpx, 4K video, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.22µm, Dual Pixel PDAF Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Chybět vám pochopitelně nebude ani výkon. U nás prodávaná verze s čipem Exynos 990 nabízí asi 15% nárůst procesového výkonu a hned 25% nárůst grafického výkonu oproti loňskému čipu Exynos 9820, který byl použit u Galaxy S10. Oproti loňsku je lepší i RAM, která nyní disponuje kapacitou 8 GB.

Dobrou zprávou pro zájemce o tento telefon pak je jeho velká baterie s kapacitou 4 500mAh. Co naopak nepotěší, je absence 3,5mm jacku a nárůst ceny. Samsung Galaxy S20+ (128 GB/8 GB RAM) se u nás bude prodávat za 25 990 Kč. Do prodeje telefon zamíří 13. března.

Nejlepší fotoaparát: Google Pixel 4 XL

Už první Google Pixel nastavil laťku v oblasti mobilní fotografie vysoko. Každá nová generace tuto metu posouvá a nejinak je tomu u letošního modelu. Pixel 4 XL nabízí sice jen dvě čočky fotoaparátu, což je dnes u topmodelu nezvykle málo, ale vše dohání špičkovým softwarem kamery.

Ten ke zpracovávání využívá spoustu chytrých triků a umělou inteligenci, díky čemuž dokáže produkovat opravdu kvalitní snímky i za velmi špatných podmínek. Třešničkou na dortu je pak zmiňované noční focení, resp. režim astrofotografie. V této oblasti si troufneme tvrdit, že na Pixel 4 nemá opravdu nikdo.

Pokud vám tedy jde primárně o kvalitní fotoaparát, není o čem přemýšlet. Budete ale bohužel muset udělat i několik ústupků. Zatímco 6GB RAM lze odpustit, v základu pouze 64GB úložiště už opravdu nepotěší. Stejně tak neslavná je výdrž baterie a dosti diskutabilním rozhodnutím bylo i vypuštění čtečky otisků. Telefon sice nabízí Face Unlock, nicméně ten nedokáže v aplikacích třetích stran plně zastoupit funkci snímače otisků.

Hardwarové parametry Google Pixel 4 XL Systém: Android 10 Rozměry: 160,4 x 75,1 x 8,2 mm , Hmotnost: 193 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 855, octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 485, 3x 2,42 GHz Kryo 485, 4x 1,78 GHz Kryo 485 RAM: 6 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: P-OLED, 6,3", Quad HD+, 1440 × 3040 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 8 Mpx + TOF 3D, f/2.0, Auto-HDR, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 3700 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Pixel 4 XL se dá aktuálně sehnat v základní verzi asi za 22 000 Kč. Nutno však dodat, že oficiální distribuce v ČR ani není. To by nicméně při koupi v renomovaném obchodě nemělo ničemu vadit.

Nejlepší se stylusem: Samsung Galaxy Note 10+

Na rovinu si řekněme, že tato disciplína zrovna neoplývá konkurencí. Námi vybraný Samsung Galaxy Note 10+ byl navíc jaksi odsunut do pozadí řadou Galaxy S20, která ho však nedokáže plně nahradit.

Pokud jste si zvykli na telefonu dělat i nějakou kreativní práci, jistě víte, že pero S Pen dokáže v tomto ohledu divy. Obrovský 6,8″ Quad HD+ OLED displej sice nenabízí 120Hz obnovovací frekvenci jako řada Galaxy S20, to ale asi kvůli stylusu leckdo dokáže odpustit. Galaxy Note 10+ pochopitelně netrpí ani nedostatkem výkonu, Exynos 9825 a 12GB RAM mají bezpochyby stále co nabídnout.

Největší slabostí je tak ve světle aktuálních modelů zřejmě fotoaparát. Ne že by byl snad špatný, jen už byl zkrátka překonán. Což u takto prémiového přístroje může trochu zamrzet.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Note 10+ Systém: Android 10 Rozměry: 162,3 x 77,1 x 7,9 mm , Hmotnost: 198 gramů Čipset: Exynos 9825, octa-core, 2,7GHz + 2,4 GHZ + 1,4GHz RAM: 12 GB , Interní paměť: 256 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,8", Quad HD+, 1440 × 3040 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 10 Mpx, (f/2.2) 4K video, HDR10+ Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4300 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Rozhodování by však mohla usnadnit cena. Ta začínala na 28 999 Kč, avšak už nyní lze najít o pár tisíc levnější nabídky. A dá se očekávat, že se začátkem prodejů řady Galaxy S20 13. března ceny dále klesnou. A pak by se z Galaxy Note 10+ náhle mohl stát velmi zajímavě naceněný telefon s unikátní funkcionalitou.

Nejlepší poměr cena/výkon: OnePlus 7T

OnePlus začínalo jako značka prodávající „zabijáky vlajkových lodí“. Od té doby se už transformovala spíše do klasického výrobce vlajkových lodí, nicméně stále u svých přístrojů nabízí oproti konkurenci zajímavější poměr ceny a výkonu. Z tohoto důvodu tak pozice telefonu nabízejícího nejlepší poměr ceny a výkonu připadla OnePlus 7T.

Jak jsme již zvyklí, základní hardwarové parametry jsou na špičkové úrovni: Snapdragon 855+, 8 GB RAM a až 256GB vnitřní úložiště. Kvalitní je i OLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 90 Hz.

Trojice zajímavě uspořádaných kamer na zadní straně sice nepatří k úplné špičce, solidní snímky ale zachytit dokáže. Ke špičce naopak patří výdrž baterie. Akumulátor sice má jen 3 800 mAh, ale nižší rozlišení displeje a optimalizovaný software dokáží divy.

Hardwarové parametry OnePlus 7T Systém: Android 10 Rozměry: 160,1 x 74,5 x 8,1 mm , Hmotnost: 190 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 855+, octa-core 1x 2,96 GHz Kryo 485, 3x 2,42 GHz Kryo 485, 4x 1,78 GHz Kryo 485 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,55", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.0, Full HD video, EIS Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 3800 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

OnePlus 7T lze pořídit na oficiálním webu za 599 EUR, což je asi 15 100 Kč.

Nejlepší výdrž baterie: Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra je víceméně lehce vylepšená varianta již popisovaného Galaxy S20+. Hlavním poznávacím znamením je větší 6,9″ displej. Ten umožnil do těla vměstnat obrovský 5 000mAh akumulátor, což z telefonu dělá šampiona výdrže.

Přečtěte si také – Testujeme Samsung Galaxy S20 Ultra: podívejte se, jak fotí a nahrává 8K video

Tedy pokud se spokojíte pouze s 60Hz obnovovací frekvencí obrazovky. Velký displej sice vypadá při 120 Hz perfektně, ale podepíše se to na spotřebě energie. Pokud vám tedy jde o výdrž, nezbude než nechat aktivní výchozí 60Hz režim.

Samsung Galaxy S20 Ultra zaujme i v jiných ohledech, například má z celé řady nejlepší fotoaparát. Jako jediný z u nás prodávaných variant má také podporu 5G sítí. Za zmínku určitě stojí i 16GB RAM a 512 GB interní paměti, byť jde o čísla prakticky jen obtížně využitelná.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S20 Ultra Systém: Android 10 Rozměry: 166,9 x 76 x 8,8 mm , Hmotnost: 222 gramů Čipset: Exynos 990, octa-core 2x 2,73 GHz Mongoose M5, 2x 2,60 GHz Cortex-A76, 4x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 12/16 GB , Interní paměť: 128/512 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,9", Quad HD+, 1440 x 3200 px Hlavní fotoaparát: 108 Mpx, f/1.8, 26mm, PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 48 Mpx, f/3.5, 102mm, 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS, 4x optický a 10x hybridní zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 13mm, 1.4µm, AF, širokoúhlý , Přední kamera: 40 Mpx, f/2.2, 4K video, 26mm (wide), PDAF Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Pokud zatoužíte po velké baterii špičkového modelu Samsungu, budete muset pořádně provětrat peněženku. Stejně jako ostatní modely řady se Samsung Galaxy S20 Ultra začne prodávat 13. března, a to za 39 990 Kč.

Nejlepší pro hráče: ASUS RoG Phone 2

Pokud smartphone vybíráte hlavně kvůli hraní, není nabídka specializovaných přístrojů příliš široká. Nejlepší volbou je tak podle nás stále ASUS RoG Phone 2.

Základem je u herního telefonu pochopitelně dostatečný výkon. Smartphone proto pohání Snapdragon 855+, kterému může asistovat až 12 GB RAM. Protože hry dokáží zabírat poměrně dost místa, rozhodl se ASUS nabídnout i vnitřní úložiště s kapacitou 512 GB. A když už jsme u takovýchto superlativů, zmiňme rovnou i baterii. Ta má kapacitu téměř nevídaných 6 000 mAh, což vám umožní pohodlně hrát i mimo zdroje elektrické energie.

Chytrou volbou je pak 6,6″ Full HD+ displej s obnovovací frekvencí 120 Hz. Vysoká obnovovací frekvence je pro hraní přínosná, zatímco vyšší rozlišení by bylo ve většině případů zbytečné a nadměrně vybíjelo baterii.

Ze speciálních herních funkcí pak zmiňme například zdvojené porty pro nabíjení a sluchátka. Kabel tak lze zapojit i z boku, díky čemuž se vám nebude plést při hraní. Praktické jsou i dotykové rohy telefonu Air Trigger, které lze používat ve hrách jako přídavná tlačítka. Rozhodně netradičním řešením je pak přídavný aktivní větráček, který ještě vylepšuje už tak dosti kvalitně řešené chlazení telefonu.

Hardwarové parametry Asus ROG Phone 2 Systém: Android 9.0 Rozměry: 171 x 77,6 x 9,5 mm , Hmotnost: 240 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 855+, octa-core 1x 2,96 GHz Kryo 485, 3x 2,42 GHz Kryo 485, 4x 1,8 GHz Kryo 485 RAM: 12 GB , Interní paměť: 256/512 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,59", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 24 Mpx, f/2.2, Full HD video panorama, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ad (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 6000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

ASUS RoG Phone 2 je zkrátka pro hráče optimalizován opravdu dobře, za což si ASUS původně nechával slušně zaplatit. Nyní však již cena docela klesla a podle nás dostatečnou 128 GB/8 GB RAM verzi lze pořídit za relativně přijatelných 18 000 Kč.

Nejlepší s ohebným displejem: Samsung Galaxy Z Flip

Tato kategorie by se také mohla jmenovat „První použitelný ohebný telefon“. Tak jako tak by se jím každopádně stal Samsung Galaxy Z Flip. Ten totiž jako jediný dokázal využít ohebný displej způsobem, který je opravdu praktický a reálně použitelný. Konkurence buď trpí nespolehlivostí, nebo je zkrátka plná kompromisů. To je ostatně i případ prvního Samsungu s ohebným displejem – Galaxy Foldu.

Samsung Galaxy Z Flip je telefon, který neobětoval kvůli véčkové konstrukci vše ostatní. Nabízí tak perfektní hardwarovou výbavu, kvalitní fotoaparát, a ani displej samotný nepůsobí z hlediska kvality zobrazení jako přílišný kompromis. Pravda, malá prohlubeň v místě ohybu je patrná a možná by mohl být o něco jasnější, jinak mu ale není co vytknout.

Telefonu jsme se velmi podrobně věnovali v nedávné recenzi. Pro potřeby tohoto přehledu se spokojme s konstatováním, že jde o opravdu povedený a atraktivní telefon bez přemíry kompromisů.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip Systém: Android 10 Rozměry: složený 87,4 x 73,6 x 15,4 - 17,3 mm, otevřený 167,3 x 73,6 x 6,9 - 7,2 mm , Hmotnost: 183 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 855+, octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 485, 3x 2,84 GHz Kryo 485, 4x 1,8 GHz Kryo 485 RAM: 8 GB , Interní paměť: 256 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,7", 1080 × 2636 px, 112 × 300 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, záběr 78˚ Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, širokoúhlý, záběr 123° Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 10 Mpx, f/2.4, Dual Pixel, autofocus, HDR, záběr 80˚ Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 3300 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Hlavní nevýhodou tak asi nepříliš překvapivě je cena. Ta je stanovena na 38 990 Kč, což opravdu není málo. Útěchou vám může být to, že v ceně je roční pojištění a prémiový servis. A možná trochu paradoxně i tak zaplatíte o tisícovku méně než za Galaxy S20 Ultra.

Závěr: obecné doporučení neexistuje

Nabídka Android smartphonů je opravdu široká a je tak možné, že pro sebe vyhodnotíte jako vítěze dané kategorie jiný model. My jsme se snažili vybírat z telefonů, které jsou relativně nové a dle našeho mínění v dané kategorii nabízí nějakou přidanou hodnotu.

Pokud chcete opravdu to nejlepší z nejlepšího, je výběr poměrně jednoduchý. Náročnější je situace v případě, že vám jde především o poměr ceny a výkonu. Zde se pak nelze vyhnout tradiční úvaze, jestli současnou vyšší střední třídu, nebo loňskou vlajkovou loď. V tomto přehledu jsme se zaměřili především na nové modely, což ale samozřejmě neznamená, že je automaticky špatný nápad se poohlížet i po starších přístrojích.

Výjimkou je snad jen případ, pokud důraz kladete na focení. V takové situaci bychom opravdu vybírali z nejnovějších přístrojů. Právě kamera totiž mnohdy představuje mezigeneračně nejznatelnější rozdíl.

Finální výběr je však samozřejmě na vás. Pokud za vítěze některé z uvedených kategorií považujete jiný model, určitě se může o názor podělit v komentářích 😉.