Vzestup, pád a další vzestup véček? Ohebné displeje jim opět mohou vdechnout život

Telefony s „véčkovou“ konstrukcí představila koncem devadesátých let světu Motorola. Začátkem nového milénia pak spatřil světlo světa legendární model Motorola RARZ V3, který chtěl každý, díky čemuž se stal ve své době nejprodávanějším telefonem na světě. Kompaktní a stylová konstrukce však záhy musela ustoupit éře moderních dotykových smartphonů, kterou odstartoval originální iPhone.

Dobrých deset let pak asi nikoho nenapadlo, že by se ještě jednou éra pokládání hovorů teatrálním zaklapnutím mobilu vrátila. Pak však Samsung přišel s ohebným displejem, který se záhy předvedl v drahém a unikátním Galaxy Fold. Ten sice stejně jako Huawei Mate X nepředstavuje zrovna „véčkovou“ konstrukci, nicméně ukázal, že návratu tohoto form factoru technicky nic nebrání.

A to se skutečně stalo. Minulý rok Motorola (resp. její majitel Lenovo) představila nový RAZR, který „véčko“ vrací do hry. A víme, že následovat bude i Samsung se svým Galaxy Z Flip. Patent na obdobný přístroj získalo i Xiaomi. Vypadá to, že se „véčka“ v moderní podobě opět na pulty obchodů vrátí. V tomto článku se proto podíváme na historii i budoucnost jedinečného form factoru spojeného se jménem Motorola.

Motorola StarTAC: první vlaštovka slaví úspěch

Úplně prvním „véčkem“ byla Motorola StarTAC z roku 1996. Pravda, vyklápěcí část obsahovala z pohledu uživatele jen sluchátko a displej byl stále ve spodní části. I tak šlo však o revoluční koncept. Tehdejší telefony byly vesměs velké šedé kostky, kde se design tak nějak přizpůsoboval útrobám.

StarTAC nicméně ukázal, že telefon může být elegantní. Na svou dobu byl neuvěřitelně malý a hmotnost 88 g ohromuje dodnes. Není tak divu, že se Motorola StarTAC brzy stala určitým symbolem a používali ji hrdinové hollywoodských filmů.

Úspěch nového typu konstrukce dokládá i 60 milionů prodaných kusů. To je vzhledem k ceně 1 000 USD (po započtení inflace a převodu asi 46 tisíc dnešních Kč) a relativně malému tehdejšímu trhu s mobilními telefony skutečně číslo zasluhující respekt.

Véčka se stávají standardem

Vzhledem k tomu, že StarTAC byl prodejním hitem, do „véčkové“ konstrukce začali investovat i další výrobci a brzy se stala víceméně standardem. Pokud jste chtěli být počátkem tisíciletí cool, „véčko“ prostě byla nutnost. Vyjmenovávat jednotlivé modely „zlaté éry véček“ by nemělo smysl. Zmiňme ale dva významné zástupce.

Prvním z nich je Motorola V60 z roku 2002. Šlo ještě o černobílý telefon, v mnoha ohledech však byl předzvěstí toho, co přijde za dva roky. Vnější části tohoto modelu byly kovové, což dodávalo V60 prémiový nádech. Bohatá softwarová výbava – jestli tedy tak lze funkce hloupého telefonu nazvat – zase zajišťovala, že vám nebude chybět nic, co tehdy bylo možné od telefonu očekávat.

Druhá čestná zmínka pak patří Samsungu SGH-X426. Že jste o něm nikdy neslyšeli? To je docela možné, ale v USA sehrál významnou roli. Přístroj představený v roce 2003 nezaujal výbavou, šlo o levný telefon nabízený operátory. Na pohled však (samozřejmě optikou doby) blýskavé stříbrné „véčko“ působilo docela atraktivně, což spolu s dobrou dostupností znamenalo, že po něm mnoho zákazníků sáhlo. A to i tací, kteří dosud žádný mobil neměli. Přehlédnout také nelze fakt, že tento nenápadný telefon pomohl na klíčovém americkém trhu vybudovat jméno Samsungu mezi výrobci mobilních telefonů.

Motorola RAZR V3: vrchol evoluce

V roce 2003 v Motorole začínali přemýšlet, jak zopakovat úspěch StarTACu. Bylo třeba přijít s něčím, co nikdo jiný nemá. Vedení vcelku záhy rozhodlo, že tento „wow efekt“ zajistí velmi tenké tělo. Přesněji řečeno, maximálně 10 mm tlusté tělo (v otevřeném stavu). To bylo opravdu odvážné rozhodnutí, protože tou dobou většina modelů na trhu přesahovala 20 mm a pokud se nějaký vešel do této hranice, bylo to marketingově využíváno. Poloviční tloušťka tak znamenala, že připravovaný model bude tenký jako žiletka (anglicky razor), což se nakonec z interního označení stalo i oficiálním jménem.

Jeden z původních designérů RAZRu V3 Paul Pierce vzpomíná, že když dostali do ruky nefunkční prototyp, tenký profil je opravdu nadchnul. Na druhou stranu si však nebyli jisti, jestli je správnou cestou udělat další „véčko“. Cílem měl být přelomový telefon, ne retro vzpomínka na StarTAC. Když ale Motorola dostala výsledky z mezinárodně provedených studií, zjistili, že ve většině relevantních států lidé na svých telefonech začínají masivně využívat SMS zprávy psané pomocí T9 klávesnice. Spojené státy v tomto ohledu poněkud zaostávaly, ale bylo jasné, že trend brzy dorazí i tam. A Motorola chtěla pro nové uživatele mít připravený perfektní přístroj.

Modré podsvícení je nutnost!

Bylo tak rozhodnuto, že nový telefon musí definovat dvě vlastnosti: velká klávesnice a velký displej. A toho lze dosáhnout nejlépe formou „véčka“. Velká tlačítka na velké klávesnici ale moc nejdou dohromady s malou tloušťkou. Nakonec v Motorole přišli s klávesnicí, jejíž vrchní část byla laserově vyříznuta z jediného kusu kovu.

Takto vzniklé linky mezi klávesami přímo vyzývaly k nějakému futuristickému podsvícení. Designéři dospěli k závěru, že by mělo jít o jasné modré světlo viditelné ze tří metrů, aby telefon budil patřičnou pozornost okolí. Konstruktéři se na to moc netvářili.

Designérský tým se ale nápadu odmítal vzdát a věc došla tak daleko, že šéf designérů Chris Arnholt přes víkend doma sestavil jakousi krabičku plnou modrých LED, na níž následně položili klávesnici a výsledek prezentovali PR šéfovi Motoroly. Ten byl podle Pierce nadšen a hned rozhodl, že takto musí vypadat finální produkt. Jediný problém byl, že klasické LED podsvícení opět poněkud odporovalo 10mm cíli. Inženýři nakonec přišli s elektroluminiscenčním panelem, který se do konstrukce dal vložit bez přesažení limitu tloušťky.

Bradička? Nutnost přinášející benefity

Dalším významným problémem, který musel tým Motoroly vyřešit, byla bradička. Ta vznikla tak nějak přirozeně, určité části hardwaru prostě nebylo možné do tenkého těla zabudovat. Designéři prý z výstupku dvakrát nadšeni nebyli. Nelíbilo se především to, že v rozloženém stavu dává tušit, jak je telefon tlustý v zaklapnutém stavu. Vyrobeny byly i prototypy bez bradičky, ovšem z technických důvodů ji zkrátka eliminovat nešlo.

V Motorole se však rozhodli z ní udělat přednost. Využili faktu, že se při telefonování nachází dál od těla a zabudovali do ní výkonné antény. Motorola RAZR V3 tak měla skvělý příjem signálu a bylo s ní možné telefonovat i tam, kde si konkurence neškrtla. Telefon při tom bez problémů plnil SAR limity, které se měří v bezprostřední blízkosti těla.

Z bradičky se nakonec stal charakteristický znak RAZRu a jako takový se dostal i do moderní dotykové reinkarnace. Mimochodem z velmi podobných důvodů. Jsou v ní totiž obsaženy všechny antény, jejichž rozmístění je jinak u ohebných telefonů pořádným oříškem.

Doplněk slavných a bohatých…

Když byl RAZR V3 nakonec v roce 2004 představen, pořídit ho bylo možné ke dvouletému kontraktu s operátorem za 500 USD. To je po započtení inflace asi 26 500 dnešních Kč. Telefon tak nebyl zrovna dostupný, a nelze říct ani, že by byl úplně dokonalý. Například akumulátor měl dost slabou výdrž, 7MB interní paměť nešlo rozšířit a 0,3Mpx fotoaparát značně zaostával za konkurencí, která nabízela 1Mpx snímače.

To ovšem nikoho nezajímalo. Kovové tělo, vnější displej překrytý opravdovým sklem, unikátní klávesnice, a především pak v rozloženém stavu neobyčejně tenké tělo prostě působilo jako magnet. Telefon tak začaly jako efektní módní doplněk používat nejrůznější celebrity, čemuž v Motorole chytře šli napřed.

Na předávání Oscarů v roce 2004 tak součástí dárkových balíčků pro slavné hollywoodské osobnosti byla právě Motorola RAZR V3. Vycházející tenisová hvězda Maria Šarapova o rok později ukázala svůj na zakázku vyrobený růžový RAZR na Wimbledonu. Zpěvák U2 Bono zapózoval s dvojicí RAZRů z Project Red. A do prodeje zamířila speciální edice, jejíž kryt zdobila tetování fotbalisty Davida Beckhama.

…a pak globální hit

Značka RAZR tak měla skvělý zvuk a chytrá marketingová kampaň měla za následek, že o existenci „žiletky“ věděl snad každý. Když pak po pár měsících Motorola svůj hit zlevnila, prodeje vystřelily do nebe. RAZRu V3 se prodalo 130 milionů. Ve své době šlo o nejprodávanější mobilní telefon na světě a dosud drží prvenství jako nejprodávanější „véčko“ historie.

Telefon byl natolik populární, že jen dva roky před vydáním iPhonu na trh zamířila vylepšená varianta RAZR V3i. Ta byla vytvořena v partnerství s Applem a obsahovala iTunes. Různých modifikací bylo v následujících letech vydáno ještě několik, ale právě představení iPhonu a následující éra chytrých telefonů znamenala definitivní konec „véček“. Elegance a kompaktní rozměry musely ustoupit novým funkcím a hardwaru, který prostě v zavíracím těle nemohl fungovat.

Nový RAZR: vrátí Motorola po 15 letech „véčka“ na výslunní?

„Véčka“ patřila historii až do loňského listopadu. Tehdy Lenovo, současný vlastník značky Motorola, představilo nový RAZR. Vzhledem k minimu existujících ohybných telefonů se nelze vyhnout porovnání s „referenčním“ Samsungem Galaxy Fold. Oproti němu Motorola RAZR působí méně futuristicky, ale jaksi použitelněji. To ostatně naznačuje i viceprezident pro design Motoroly Ruben Castano. Podle něj uživatelé nestojí o telefon, který jde rozložit na malý tablet, ale o velký telefon, který lze přeložit do kompaktního „balíčku“ a pohodlně uložit do kapsy džínů.

A upřímně řečeno, zní to docela logicky. Samsung Galaxy Fold nebo Huawei Mate X jsou bezpochyby fascinující přístroje, ukázka nejmodernějších technologií. Jenže je poměrně obtížné si představit, že by toto měl být nový formát telefonů. Většina lidí si totiž pohodlně vystačí s velikostí obrazovky dnešních velkých smartphonů, což ostatně ukazuje i obecný a několik let trvající úpadek zájmu o tablety (s výjimkou iPadů). Ani šest kamer asi není něco, po čem běžný uživatel nutně touží.

Naopak slyšet nářky na to, že dnešní telefony jsou „pádla“ není nic vzácného. Přeložit telefon s účelem zmenšení, nikoliv zvětšení, se tak jeví jako cesta, která má mnohem větší naději zamířit do mainstreamu. Navíc je již historicky prokázáno, že jde o ergonomicky přijatelné řešení. I dvojice displejů působící u Galaxy Fold trochu schizofrenně má náhle mnohem větší smysl.

V případě RAZRu totiž nenabízí plnohodnotné prostředí Androidu, ale pouze rychlý přehled oznámení, možnost přetočit skladbu a podobně. Koncept vnějšího displeje je trochu podobný funkcionalitě chytrých hodinek a podle prvních zkušeností ze zahraničí svádí k využívání mnohem více než u Galaxy Fold, který ve většině případů rovnou otevřete.

Komerční hit to nebude, to ale nikdy nebyl plán

Motorola RAZR se již v USA začala prodávat, a to za cenu 1 500 USD (asi 34 tisíc Kč). Dostupná by měla být i v ČR a SR, zatím ale nevíme, kdy a za kolik. Vzhledem k ceně asi nelze předpokládat, že by RAZR zopakoval komerční úspěch svého předka a prodeje se počítaly na desítky či stovky milionů kusů. To ale ani není cílem.

Šéf Motoroly Sergio Buniac nepočítá s tím, že by RAZR jakožto první „véčko“ nové generace měl skončit v kapsách milionů běžných uživatelů. Při rozmluvě s redaktorem Fast Company nový RAZR přirovnal k Ferrari. To si také zpravidla majitel koupí jen protože je to pěkný kus techniky a baví se s ním o víkendech, ale v každodenním životě sáhne po něčem trochu obyčejnějším. Buniac nechce ani odhadovat, jak se bude RAZR prodávat, byť přiznává, že interně mají jistý cíl stanoven.

Hardwarové parametry Motorola RAZR 2019 Systém: Android 9.0 Rozměry: 72 × 172 × 6,9 mm (rozevřený), 72 × 94 × 14 mm (zavřený) , Hmotnost: 205 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 710, octa-core RAM: 6 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 2,7" + 6,2", 800 × 600 px, 876 × 2142 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 5 Mpx, f/2.0 Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 2 510 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Motorola je ale na svůj výtvor právem pyšná. Jde o ukázku racionálního využití nastupující éry ohebných displejů. Už jen fakt, že se RAZR dokáže přehnout bez podivné mezery známé od konkurence, zaslouží respekt. Motorola toho mimochodem docílila díky mateřskému Lenovu, které poskytlo zkušenosti s vývojem pantů pro své přístroje řady YOGA.

Nedávný test CNETu nicméně bohužel ukázal, že pant má rezervy v odolnosti, po 27 tisících přehnutích začal vydávat podivné zvuky a klást značný odpor, byť se alespoň nerozbil úplně. To by v běžném použití znamenalo životnost asi rok, což není žádná sláva.

Rozhýbe Samsung trh s „ohebnými“ véčky?

Přes všechna „ale“ je Motorola RAZR přesvědčivou ukázkou toho, že novodobá „véčka“ mají smysl. S tím by zřejmě souhlasil i Samsung, který již toto úterý v San Franciscu odhalí Galaxy Z Flip a naše redakce bude u toho. Druhý ohebný smartphone z produkce jihokorejského giganta sází právě na tuto konstrukci a díky uniklým informacím z předchozích týdnů už máme celkem jasný obrázek o tom, jak tato novinka bude vypadat a jakou nabídne hardwarovou výbavu.

Zatímco novodobá Motorola Razr se zatím potýká s výraznou nedostupností, u Samsungu by tomu mělo být jinak a Z Flip s ohebným displejem by měl být dostupný globálně. Pokud to výrobce nepřežene s cenou, mohlo by se jednat o smartphone, který díky své konstrukci a použitým technologiím opět nakopne zašlou slávu véček a vlastně i celý segment s ohebnými displeji.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip Systém: Android 10 Rozměry: složený 87,4 x 73,6 x 15,4 - 17,3 mm, otevřený 167,9 x 73,6 x 6,9 - 7,2 mm , Hmotnost: 183 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 855+, octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 485, 3x 2,84 GHz Kryo 485, 4x 1,8 GHz Kryo 485 RAM: 8 GB , Interní paměť: 256 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,7", 1080 × 2636 px, 116 × 300 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, širokoúhlý (123°) Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 10 Mpx, f/2.4, Dual Pixel, autofocus, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 3300 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Podle dostupných informaci by evropská cena Samsungu Galaxy Z Flip měla pohybovat někde okolo hranice 1500 eur (37 500 Kč). To rozhodně není málo, ale na druhou stranu je to částka podstatně příjemnější, než u high-endového Samsungu Galaxy Fold, který se u nás aktuálně prodává za necelých 54 tisíc Kč.