Motorola RAZR jde do prodeje. Užijete si s ní radost, ale i starost (video)

A je to tady. Po krátkém odkladu spustila společnost Lenovo prodej svého prvního ohebného smartphonu Motorola RAZR, byť zatím pouze formou předobjednávek u amerického operátora Verzion. Do rukou prvních novopečených majitelů, kteří za něj neváhají utratit 1 499 USD (asi 34 tisíc korun bez DPH, se dostane 9. ledna.

Motorolu RAZR vyžaduje zvýšenou pozornost

V souvislosti se zahájením předprodeje vypustilo Lenovo do světa instruktážní video, jak se k telefonu Motorola RAZR chovat. Stejně jako první ohebné smartphony Samsung Galaxy Fold a Huawei Mate X totiž displej Motoroly RAZR pokrývá plastová fólie, a tak je zapotřebí dbát na zvýšenou péči. Na obrazovku by uživatel neměl lepit další fólie, vystavovat ji ostrým předmětům anebo ji ponechávat vlhkou.





Do kapsy pak má uživatel telefon schovávat zásadně ve složeném stavu, nutno však dbát na to, aby se do prostoru displeje nedostaly žádné nečistoty. Lenovo také ve videu varuje, že je na povrchu displeje nutné počítat s hrboly a prohlubněmi.

S Motorolou RAZR si ovšem užijete nejen starosti, ale i radosti. Kromě prvního videa čínský výrobce zveřejnil ještě další dvě, která ukazují šikovná gesta použitelná při ovládání telefonu, a také velebí schopnosti hlavního fotoaparátu.

Motorola RAZR je určitě zajímavé zařízení a nemůžeme se dočkat, až se k nám dostane do redakce na podrobnější test.