Nečekané překvapení pro fanoušky GTA 6? Známe termín spuštění předobjednávek

Herní série Grand Theft Auto patří mezi nejznámější značky na videoherním trhu. Ještě aby taky ne, když se jedná o veleúspěšné hry, především po finanční stránce. Vývojáři z Rockstar Games moc dobře vědí, jak vytvořit úspěšný titul a není proto divu, že nástupce již přes deset let starého GTA V je netrpělivě vyhlížen ze všech stran. V Rockstaru na novém dílu, který by podle jejich vyjádření měl být poslední, pracují už nějaký ten pátek, avšak nyní to vypadá, že se konečně blíží ke zdárnému konci.

Začátkem tohoto měsíce vývojáři oznámili, že první trailer na příští GTA bude zveřejněn na začátku prosince. K tomu by mohlo dojít na předávání cen Game Awards, které se odehrají už 7. prosince. Je tedy otázkou, zda se při této příležitosti ukáže nejen trailer, ale také oznámí datum vydání, či alespoň spuštění předobjednávek. Podle účtu s přezdívkou Rockstar Universe na sociální síti X je spuštění předobjednávek blíže, než si myslíme.

For those asking, this is the image of the supposed chat with @ArgosHelpers stating pre-orders will be available on Dec 12th. We’ve reached out to their support team via the website (as pictured above) and they have no knowledge of a date. pic.twitter.com/9y2BZoxI1p

— Rockstar Universe (@RStarUniverse) November 23, 2023