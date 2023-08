Napětí kvůli GTA 6 stoupá! Autoři hry lákají na druhou polovinu roku 2024

Tvůrci série Grand Theft Auto očekávají příští rok velký nárůst zisků

Pravděpodobně tak lze počítat s vydáním zbrusu nového dílu GTA 6

Očekávaná městská akce Grand Theft Auto 6 (nepotvrzený název) od vývojářů z Rockstar Games je zřejmě opravdu blízko vydání, nebo alespoň oficiálnímu představení. Vydavatelská společnost Take-Two Interactive, která se o tituly Rockstar Games stará, totiž láká investory na nadcházející fiskální rok.

Kdy vyjde GTA 6?

„Jsme přesvědčeni, že práce našich týmů v letošním roce vyústí v silnou trajektorii růstu. I nadále věříme, že díky našemu společnému úsilí připravujeme naše podnikání na významný zlomový bod ve fiskálním roce 2025, který vyvrcholí tím, že v příštím roce a v dalších letech dosáhneme nových rekordních provozních výsledků,“ pronesla k investorům finanční ředitelka Take-Two Lainie Goldstein.

Fiskálním rokem 2025 se myslí kalendářní období mezi dubnem 2024 a březnem 2025. Právě na tento čas je údajně naplánováno vydání nového dílu série Grand Theft Auto (GTA), což by měla být vlajková loď Rockstar Games i Take-Two Interactive.

Nemusí však jít o jediného „vojáka v poli“. Strauss Zelnick, generální šéf Take Two, totiž hovoří o „robustní sérii projektů“, které chce společnost ve zmíněném období představit či rovnou uvést do prodeje. Právě nové GTA 6 tak ani zdaleka nemusí být jedinou horkou novinkou, kterou vývojářský tým Rockstar Games aktuálně kutí.

Desetileté čekání

Poslední novou hrou od vývojářů Rockstar byla kovbojská akce Red Dead Redemption 2 z roku 2018, příběhový prequel k prvnímu dílu z roku 2010. Dosud poslední zástupce série GTA vyšel již v roce 2013 a na jeho nástupce se tak čeká bezmála 10 let.

Nový titul oblíbené open-world série videoher je však s velkou pravděpodobností skutečně za rohem. Kromě drobných náznaků přímo od Take-Two totiž v září minulého roku došlo k masivnímu úniku předprodukčních videomateriálů a obrázků přímo ze hry. Pravost těchto úniků pak potvrdilo i studio Rockstar. Nyní je jasné, že šlo o jeden z největších úniků připravované hry v historii herního průmyslu.