Nečekaná změna: procesory pro budoucí iPhony má vyrábět Intel

- Čipy pro většinu jablečných zařízení vyrábí tchajwanská firma TSMC
- Apple nyní zvažuje přesun části produkce do amerických továren od Intelu
- Nejprve se spekulovalo o počítačových procesorech, čipy od Intelu ale možná zamíří i do iPhonů
Apple a Intel spolu v minulosti tvořili jeden z významných technologických tandemů – od procesorů pro Macy až po modemy v iPhonech. Jejich cesty se s příchodem Apple Silicon rozešly, ale nejnovější zprávy naznačují, že by se toto partnerství mohlo brzy znovu obnovit, tentokrát v úplně jiné roli.
Procesory, Thunderbolt a mobilní modemy
Společná historie společností Apple a Intel se psala hned v několika kapitolách. Ta největší se odehrála mezi roky 2006 a 2020, kdy byl Intel výhradní dodavatel procesorů pro počítače Mac – toto partnerství ukončil v roce 2020 přechod na vlastní platformu Apple Silicon založenou na architektuře ARM.
Intel rovněž v minulosti zásoboval Apple LTE modemy do vybraných iPhonů, a dokonce byl vybrán i jako hlavní dodavatel 5G modemů. V jejich vývoji ale americký gigant selhal, Apple odkoupil jeho modemovou divizi a nyní si 5G modemy navrhuje vlastními silami. Z partnerství Applu a Intelu tak dnes nezbylo prakticky nic, nicméně proslýchá se, že brzy by obě firmy mohly opět spolupracovat.
Apple a Intel obnovují spolupráci
Před nedávnem se objevily zvěsti o tom, že by Intel mohl opět vyrábět procesory pro počítače Mac. Oproti minulosti by se ale nejednalo o čipy navržené Intelem, ale o procesory Apple Silicon, které by navrhoval Apple a Intel by je vyráběl ve svých továrnách. První várka těchto procesorů by měla být vyrobená procesem 18A, který se údajně vyrovná nejmodernějším výrobním procesům společnosti TSMC, což je v současnosti výhradní výrobce čipsetů pro všechna jablečná zařízení.
Procesory vyrobené Intelem by se navíc nemusely objevit pouze v počítačích Mac, podle analytika Jeffa Pu z GF Securites bychom se s nimi mohli setkávat i v iPhonech. Obě firmy údajně směřují k uzavření dohody, podle které by měl Intel dodávat čipy pro základní varianty iPhonů od roku 2028, přičemž k jejich produkci by měl použít ještě modernější výrobní proces 14A. Pokud Apple zachová současné označování svých čipů, mohl by Intel začít s výrobou u generace Apple A21 nebo A22. U variant Pro nicméně Apple stále počítá s nasazením čipů vyráběných v TSMC, alespoň zpočátku.
Obnovení partnerství Applu a Intelu má několik důvodů. Jedním z nich je nepochybně turbulentní geopolitická situace, kvůli které není pro Apple výhodné být závislý na jediném výrobci čipů z Tchaj-wanu. Výroba u TSMC je navíc každým rokem dražší, takže zvýšená konkurence může tento trend alespoň pozastavit. V neposlední řadě je tu i tlak současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se netají tím, že by chtěl přesunout výrobu iPhonů kompletně do USA.
Pokud by Intel získal zakázky od Applu, byla by to pro jeho továrny velká vzpruha, neboť v posledních letech byznys této americké firmy spíše skomírá – v posledních dvou letech skončilo jeho hospodaření v čisté ztrátě.
0 %
Trust Meter
Nakolik věříme tomuto úniku?