Made in USA: do Maců se údajně vrátí procesory od Intelu

Před pěti lety Apple odstartoval malou počítačovou revoluci, když zahájil přechod z procesorů Intel na vlastní ARMové čipy Apple Silicon. Vlastní čipové sady přinesly do počítačů Mac (a později do tabletů iPad) vysoký výkon a hlavně nevídanou efektivitu. S posledním počítačem od Applu poháněným procesorem Intel jsme se rozloučili v roce 2023, za dva roky se ale možná křemík od Intelu do počítačů Apple vrátí.
Procesory od Intelu se možná vrátí do počítačů Mac
Podle obvykle dobře obeznámeného informátora Ming-Chi Kua společnosti Apple a Intel spolupracují na projektu, který by vrátil křemík od Intelu do počítačů Mac. Návrat k procesorům x86/64 se ale rozhodně nechystá – Apple chce „pouze“ použít Intel coby výrobce vlastních čipů Apple Silicon. Americká firma by tak částečně mohla zastoupit tchajwanskou společnost TSMC, v jejíž továrnách se vyrábí kompletní produkce procesorů Apple.
Apple údajně před nedávnem získal nástroje pro vývoj procesorů postavených na pokročilém procesu Intel 18AP (verze 0.9.1GA), který by měl konkurovat modernějším výrobním procesům od TSMC. Podle Kua zatím veškeré klíčové simulační pokusy vycházejí v souladu s očekáváním, tudíž Apple hodlá ve spolupráci pokračovat a čeká na novější vývojářský kit (1.0/1.1), který by měl být dostupný někdy v 1. čtvrtletí příštího roku. Pokud by i tyto testy dopadly úspěšně, mohli bychom se prvního čipu Apple Silicon vyrobeného v továrnách Intelu dočkat někdy v polovině roku 2027.
Podle Kua by si Apple měl nechat u Intelu vyrábět pouze základní čipy Apple M, zatímco u variant Pro, Max a Ultra se má stále spoléhat na továrny TSMC. Pro tchajwanskou firmu by se tak nemuselo jednat o velký výpadek – v roce 2025 se prodalo zhruba 20 milionů zařízení s procesorem Apple M4/M5 a v příštích letech se očekává, že budoucí podíl základního počítačového čipu z rodiny Apple Silicon ještě o něco klesne. Důvod je jednoduchý – Apple na příští rok připravuje vůbec nejlevnější MacBook poháněný mobilním procesorem Apple A19 (Pro).
Intel expected to begin shipping Apple’s lowest-end M processor as early as 2027
There have long been market rumors that Intel could become an advanced-node foundry supplier to Apple, but visibility around this had remained low. My latest industry surveys, however, indicate that…
— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 28, 2025
A proč Apple vlastně znovu koketuje s Intelem? Důvodů je několik. Předně Intel je americká firma, tudíž by Tim Cook alespoň částečně uspokojil Donalda Trumpa, který by rád přesunul co největší část (nejen) jablečných zařízení do USA. Závislost Applu na tchajwanské společnosti TSMC navíc není kvůli turbulentní geopolitické situaci rozumná a rozhodně se v této oblasti hodí jistá míra diverzifikace. Výroba v továrnách TSMC se také každým rokem prodražuje (zejména při využívání nejmodernějších výrobních procesů), takže Apple může částečným přechodem k Intelu ušetřit – buď přímo, anebo alespoň vyvíjením konkurenčního tlaku na TSMC.
Situace může být výhodná i pro Intel, jehož byznys v posledních letech spíše skomírá. Pokud se ukáže, že jeho moderní výrobní procesy jsou konkurenceschopné, může v Applu získat silného partnera, který by v budoucnu mohl projevit zájem o navyšování výroby a obecně Intelu dělat lepší jméno.