Návrat Fortnite! Epic spustí vlastní iOS obchod ještě letos, Microsoft dává zpátečku

Už začátkem příštího měsíce Apple otevře systém iOS alternativním obchodům aplikací třetích stran, aby vyhověl evropskému Aktu o digitálních trzích (DMA). O tom, že tato změna přijde, se vědělo už minulý rok, přičemž Microsoft sliboval, že jeden z prvních alternativních obchodů bude pocházet z jeho dílny. Jenže poté, co Apple letos v lednu zveřejnil kontroverzní podmínky, Redmondští ze svého plánu couvají.

Apple se při stanovování pravidel App Store pro Evropu zachoval jako chytrá horákyně – teoreticky sice umožňuje instalaci aplikací z alternativních zdrojů a platby mimo platební systém Apple Pay, ovšem podmínky jsou natolik nevýhodné, že je zřejmě využije málokdo. Řada velkých technologických hráčů se tak upírá k Evropské komisi s tím, že Apple přinutí nastolená pravidla změkčit, a mezi nimi je i Microsoft.

Ten měl původně v plánu přijít na platformu iOS se streamovanými hrami pro konzole Xbox, avšak nyní z tohoto záměru couvá. Šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer v rozhovoru pro server The Verge prozradil, že pravidla nastolená Applem prakticky nedávají službě Cloud Gaming na iOS žádný prostor pro monetizaci.

Zatímco do systému Windows lze bez jakýchkoliv omezení instalovat herní platformy jako Steam, Epic Games Store, GOG apod., na iOS je situace výrazně složitější – Apple chce hlídat veškerý obsah v konkurenčních obchodech, a navíc si ukrajovat velké procento z plateb mimo systém Apple Pay. Třešničkou na dortu je pak poplatek půl eura za každé stažení aplikace či hry (i bezplatné) po dosažení milníku 1 milionu stažení.

Opačný přístup než Microsoft zvolí herní studio Epic Games, které před lety boj za otevření iOS odstartovalo. Firma potvrdila, že získala zpět svůj vývojářský účet, a ještě v průběhu letošního roku přijde s vlastním herním obchodem pro iOS. Z něj si mobilní hráči budou moci stáhnout své oblíbené tituly, například hru Fortnite.

Fortnite will return to iOS in Europe in 2024, distributed by the upcoming @EpicGames Store for iOS. Stay tuned for details as we figure out the regulatory timeline. We'll continue to argue to the courts and regulators that Apple is breaking the law. https://t.co/MHh6EGVinC

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) January 25, 2024