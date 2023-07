Návrat do Wakandy! Black Panther dostane příběhovou hru od Electronic Arts

Do světa videoher zamíří další superhrdina od Marvelu. Po Iron Manovi, který aktuálně vzniká ve studiu EA Motive, či Strážcích Galaxie od Eidosu z roku 2021 se herní adaptace dočká také Černý Panter. Hra z pohledu třetí osoby vzniká ve společnosti Electronic Arts, tedy stejně jako výše zmíněný Iron Man, tentokrát však pod vedením nového interního studia Cliffhanger Games. Potvrzují se tím spekulace z konce loňského roku, podle nichž na novince pracovalo utajované studio ze Seattlu pod vedením Kevina Stephense, bývalého šéfa týmu Monolith Productions (Shadow of Mordor).

„Našim cílem je nabídnout autentický zážitek z hraní za Černého Pantera. Chtěli bychom hráčům poskytnout větší kontrolu nad vyprávěním, než je u příběhových her obvyklé,“ vysvětlil Stephens v tiskové zprávě. Dodal také, že fiktivní zemi Wakandu považuje za ideální dějiště superhrdinského dobrodružství, které bude hráče podněcovat k prozkoumávání. Kromě Stephense na hře pracují další veteráni, kteří se dříve podíleli na slavných značkách jako Call of Duty či God of War.

Marvel Games and EA’s latest studio Cliffhanger Games are proud to announce a new, original, third-person, single-player Black Panther title in development! Read more now: https://t.co/kBS0MTsFbH pic.twitter.com/7aQEdYo7Qg

— Marvel Games (@MarvelGames) July 10, 2023