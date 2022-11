Electronic Arts spojí síly s Marvelem. Vlastní hru prý dostane i Černý Panter

Navzdory vlažnějšímu přijetí nedávného seriálu She-Hulk či průměrným recenzím druhého Doktora Strange nadále mezi fanoušky přetrvává zájem o superhrdinskou tematiku. Potenciál v ní vidí i vydavatelský dům Electronic Arts, který oznámil dlouhodobou spolupráci s Marvelem, v rámci níž mají vzniknout nejméně tři akční adventury pro konzole a PC. První vlaštovkou bude před nedávnem oznámená příběhová hra s Iron Manem od kanadského studia Motive.

„Každá hra nabídne originální příběh zasazený do světa Marvelu,“ stojí v doprovodném blogovém příspěvku. Tím však oficiální informace končí – ani jedna ze zúčastněných stran nenaznačila, na které superhrdiny se fanoušci mohou těšit. Trochu světla do nejasné situace vnesl až novinář Jeff Grubb, který ve svém tweetu shrnul několik předchozích informačních úniků.

Iron Man first

Then Black Panther probably not before 2025 at the earliest.

Then a third game that is still TBD in regard to which character. It is so far off that it could change a hundred times. https://t.co/9fLWpv9LJG

— Grubb (@JeffGrubb) October 31, 2022