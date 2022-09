Nasadit kovový oblek a hurá do akce! Iron Man dostane novou hru od EA

V rámci komiksového světa Marvelu je jen málo hrdinů, kteří by byli proslulejší než Iron Man. Ten se mezi fanoušky stal extrémně oblíbeným především díky jeho ztvárnění Robertem Downey Jr. v celé řadě filmových adaptací, avšak popularitu si nejen v tuzemsku získal už dříve, například díky animovanému seriálu z devadesátých let.

Na videoherním poli to nicméně už taková sláva není. Naposledy se Tony Stark coby hratelná postava objevil v titulu Marvel’s Avengers, který byl jak kritikou, tak veřejností přijat poměrně rozporuplně. O nápravu reputace se pokusí videoherní hegemon EA, který skrze své studio Motive chystá singleplayerovku z třetí osoby, která by měla spadat do žánru akční adventury.

Hra je aktuálně v předprodukční fázi, tudíž na chvíli, kdy si ji budeme moci zahrát, se ještě načekáme. Pozitivní ovšem je, že na ní pracuje Olivier Proulx, který stojí za povedeným titulem Guardians of the Galaxy, a také samotné studio Motive. To aktuálně dělá na remaku Dead Space, avšak v minulosti si získalo dobré jméno kupříkladu skvělou hrou z univerza Star Wars s podtitulem Squadrons.