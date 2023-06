Indiana Jones na Playstation nedorazí. Microsoft si ponechá exkluzivitu

Indiana Jones od MachineGames bude exkluzivním titulem

Zahrají si majitelé konzolí Xbox a také ti s herním PC

Původně přitom měla vyjít i na PlayStation 5

Připravovaná hra Indiana Jones od společnosti Bethesda Game bude exkluzivním titulem pro konzole Xbox a PC. Potvrdil to Pete Hines, jeden ze šéfů společnosti Bethesda během soudního řízení. Potvrzeno také bylo to, že hra bude od prvního dne k dispozici v rámci služby Game Pass. Původně přitom Indiana Jones měla být multiplatformním hra. Mimo jiné měla vyjít na PlayStation 5.

Microsoft zařadil zpátečku

Oficiální oznámení této hry proběhlo v roce 2021 ještě několik měsíců předtím, než Microsoft dokončil akvizici společnosti ZeniMax Media, pod kterou spadá i Bethesda Softworks. Hru přímo vyvíjí studio MachineGames, které můžete znát jako tvůrce nových Wolfenstein titulů. Na vývoj také dohlíží LucasFilm Games, které jsme v posledních letech mohli vídat výhradně ve spojení se značkou Star Wars. Jednou z mála výjimek byl návrat adventury Return to Monkey Island a právě Indiana Jones. A to i když ve svém portfoliu mají schovaných ještě několik zajímavých značek.

O samotné hře toho zatím moc nevíme. Viděli jsme pouze krátký teaser, který toho moc neprozradil. Rovněž není známé datum vydání a až do této doby jsme nevěděli ani platformy. Pete Hines z Bethesdy Softwork vypovídal u soudu v případu sporu Microsoftu a Federální obchodní komise. Ten se týká obří akvizice Activision Blizzard.

Prozradil například to, že původně byl Indiana Jones multiplatformní hrou, a dokonce byla již podepsaná smlouva na vydání hry pro různé konzole. Po akvizici Bethesdy Microsoftem však tato smlouva byla změněna tak, aby hra vyšla pouze na Xbox a PC. Důvodem tohoto rozhodnutí je podle Hinese to, že se společnosti Bethesda líbila myšlenka menšího rizika a zároveň možnost přinést hru do Game Passu.

Podobně to proběhlo také u jiných her. Jednak u hry Redfall, která vyšla na začátku května a původně se měla objevit také na konzole od Sony. Na začátku září pak vychází jedna z nejočekávanějších her roku – Starfield. K dispozici bude pouze na Xbox konzole a PC, i když původně byla plánovaná také na PlayStation.