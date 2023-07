Nativní aplikace Netflix na Apple Vision Pro nedorazí. K dispozici bude alternativa

Netflix nehodlá vyvíjet nativní aplikaci pro headset Vision Pro

Dostupný ovšem bude port aplikace pro iPad

Není vyloučeno, že streamovací platforma svou pozici v budoucnu přehodnotí

Brýle pro smíšenou realitu Apple Vision Pro rozbouřily stojaté vody podobných projektů nejen svým zpracováním, ale také poměrně vysokou cenou. Kvalitní hardware nicméně dokáže vyrobit každá druhá továrna v Číně, proto je potřeba mít k dispozici také kvalitní software, bez kterého se žádná moderní technologie dnes již neobejde. Operační systém jistě bude mít Apple vyladěný pro bezproblémové použití, avšak bez aplikací třetích stran by měl Vision Pro mít poměrně obtížný start.

Nativní aplikace Netflixu k dispozici nebude

Jednou ze základních aplikací, která by na brýlích pro smíšenou realitu měla být k dispozici, je streamovací gigant Netflix. Ostatně i samotný Apple svůj headset propagoval i jakožto novou možnost, jak sledovat oblíbené seriály a filmy. Streamovací platforma se nicméně k novince staví poněkud zdrženlivě, alespoň podle uznávaného novináře Marka Gurmana. Jeho zdroje tvrdí, že Neflix nemá v současné době v plánu vyvíjet nativní aplikaci pro Vision Pro.

To ovšem neznamená, že by se Netflix na brýlích od Applu neobjevil vůbec. Na Vision Pro se má údajně dostat výrazně neupravené aplikace z iPadů, která by měla prvním zákazníkům pro sledování postačovat. Jaké to bude mít konsekvence pokud jde o kompatibilitu či ovládání není prozatím jasné, avšak není pochyb, že oproti nativní aplikaci může mít tento port celou řadu neduhů, od vyšší spotřeby baterie, přes náhodné pády aplikace, až po potíže s kompatibilitou a nedostupností některých funkcí.

Aplikace Netflixu zaujímá v rámci App Store prominentní pozici a jejich postoj je důležitý nejen pro samotný Apple, ale také pro ostatní oblíbených aplikací. Streamovací platforma se nicméně proti některým řešením z Cupertina vymezuje dlouhodobě – jejich aplikace nemá integrovaný systém nákupů přímo v aplikaci, nepodporuje streamování skrze AirPlay a ani si jej nelze předplatit skrze kanály Apple TV. Tento krok tak není příliš překvapivý a je otázkou, zda se Applu podaří Netflix přesvědčit, aby investoval do vývoje nativní aplikace pro Vision Pro.