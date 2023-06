Nahlédněte do prostředí brýlí Vision Pro. Apple uvolnil systém visionOS

Pro brýle Vision Pro brzy vzniknou první aplikace třetích stran

Apple uvolnil beta verzi systému visionOS a sadu vývojářských nástrojů

Chystají se i první vývojářské kity pro testování v domácích podmínkách

Nedávno proběhlá vývojářská konference Apple WWDC přinesla po mnoha letech oblíbenou „one more thing“, z níž se nakonec vyklubal headset Vision Pro. Apple chce se svými brýlemi pro virtuální a rozšířenou realitu obrátit trh na ruby, a přesvědčit potenciální zákazníky o tom, že práce i zábava zprostředkovaná skrze náhlavní soupravu bude natolik pohlcující, že si na počítače, televizory či herní konzole ani nevzpomeneme.

Vývojáři se mohou činit

Aby souprava Vision Pro skutečně mohla vytlačit dosavadní způsoby tvorby a konzumace obsahu na druhou kolej, musí Apple zapracovat na ekosystému aplikací a služeb, které jablečnému headsetu vdechnou život. Stejně jako u ostatních platforem na to nebude Apple sám – spoléhat se bude jak na vlastní aplikace, tak na tituly třetích stran. Jejich příběh se může začít psát právě nyní.

Apple totiž v tomto týdnu vydal první beta verzi platformy visionOS a zároveň s ní uvolnil sadu vývojářských nástrojů, v nichž budou nové aplikace pro brýle Vision Pro vznikat. Apple láká vývojáře na výhody nekonečného plátna, na němž se může prolínat digitální obsah se skutečným světem. V Cupertinu doufají, že díky sadě vývojářských nástrojů budou pro Vision Pro vznikat zbrusu nové druhy aplikací, jaké jsme dosud na žádném zařízení neviděli.

Vývojáři naštěstí nebudou vhozeni do neznámých vod, neboť budou moci při vývoji využívat technologie Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit nebo TestFlight, které již znají z jiných platforem. Apple má navíc v plánu otevřít specializované laboratoře v Cupetinu, Londýně, Mnichově, Šanghaji, Singapuru a Tokiu, kde si budou vývojáři otestovat své tituly přímo na brýlích Vision Pro a získávat podporu přímo od Applu. Příští měsíc by navíc mělo být možné zapsat se do pořadníku o vývojářskou sadu k testování aplikací v domácích podmínkách.

Apple dává vývojářům značný náskok, neboť souprava Vision Pro půjde do prodeje až začátkem příštího roku. Tvůrci aplikací tak mají spoustu času přivést k životu spoustu zajímavých titulů, které budou ve virtuálním obchodě aplikací dostupné ihned po zahájení prodeje samotných brýlí.