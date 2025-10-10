Nahrajte konverzaci a AI vám prozradí, jestli ji nepsal podvodník. Český projekt pomáhá v boji proti kyberšmejdům

- Tři olomoucké subjekty rozšiřují osvětovou kampaň zaměřenou na ochranu před kyberšmejdy
- Nový web Pan Prokoukl varuje seniory i mladé před možnými internetovými podvody
- Stránky jsou zdarma a nebály se zapojit ani umělou inteligenci
- AI pomůže například s analýzou konverzací, u kterých máte podezření, že mohou být podvodné
Boj proti podvodníkům na telefonu a na internetu je stále obtížnější. Finty, jak z lidí dostat nepoctivým způsobem peníze, jsou totiž čím dál tím sofistikovanější a ani pro člověka, který se v moderních technologiích orientuje, není tento úkol zrovna jednoduchý – co potom pro starší spoluobčany, či naopak pro ty mladší, kteří právě dostali svůj první chytrý telefon? V rámci preventivního programu proti kyberšmejdům se spojil Olomoucký kraj, Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje a Univerzita Palackého v Olomouci, kteří společně vytvořili nový interaktivní web s názvem Pan Prokoukl.
Nový web má radit v oblasti kyberbezpečnosti
„Kybernetická kriminalita je jedním z nejrychleji rostoucích bezpečnostních problémů současnosti. Obzvlášť zranitelní jsou senioři, děti a lidé s nižší digitální gramotností. Proto jsme se rozhodli vytvořit přehledný a srozumitelný web, který pomůže lidem rozpoznat rizika a bránit se jim,“ uvedl Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů.
Webová stránka nabízí pomocníka v podobě chatbota pana Prokoukla, jenž pro komunikaci využívá umělou inteligenci, konkrétně modely GPT5 a GPT4o od OpenAI, které byly v rámci projektu dotrénovány pro specifické využití. Konverzace jsou šifrovány a provoz je sledován na několika úrovních, nicméně i tak je na místě doporučení, aby uživatelé s chatbotem nesdíleli citlivé údaje.
Web je pro uživatele zdarma, nevyžaduje registraci a nabízí nepřetržitou pomoc například v podobě rychlého analyzování přijatého textu v e-mailu, SMS nebo aplikaci WhatsApp. Web nabízí i informace o aktuálních podvodných praktikách, policejních případech, také užitečné rady a videa, které lidem mohou pomoci lépe porozumět nejčastějším formám podvodů.
„Podvodníci dnes cílí opravdu na každého z nás a jejich metody jsou čím dál sofistikovanější. V každodenním boji s touto trestnou činností si více než kdy předtím uvědomujeme, jak důležitá je v tomto ohledu včasná osvěta a informovanost. Proto spouštíme web pana Prokoukla, který pružně reaguje na nové typy podvodů a díky přidruženému chatbotovi nabízí lidem nepřetržitě pomoc s vyhodnocováním nekalých praktik podvodníků. Věřím, že se webová stránka dostane do povědomí co nejširší veřejnosti a přispěje ke snížení počtu obětí kybernetické kriminality,“ doplnil Tomáš Landsfeld, ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Webové stránky jsou součástí širší kampaně
Zřízení webu je dílčí aktivitou rozsáhlé osvětové kampaně pod názvem „Prokoukl to! A ty?“, která probíhá nepřetržitě od roku 2023. Kampaň probíhala skrze elektronická a tištěná média, v navazujících částech prostřednictvím televizních obrazovek, prostřednictvím venkovní reklamy a v neposlední řadě v samotném virtuálním prostředí za využití umělé inteligence.
Konkrétně příprava webové stránky probíhala od května 2025, včetně testování, nácviku AI, výtvarného zpracování, plnění informačního obsahu a samozřejmě včetně podrobných konzultací s vývojáři, kriminalisty a preventisty policie. Web nicméně stále ještě není ve své finální podobě. Na té se průběžně pracuje – tuto chvíli probíhá validace a SEO optimalizace, příprava interaktivní části „mluvícího Prokoukla“ či optimalizace mobilní verze webu.
„Naším hlavním cílem bylo umožnit lidem, například seniorům, ale i komukoli dalšímu, ověřit si s pomocí AI, zda se nestali terčem podvodu. Prostřednictvím nového webu jim chceme také nabídnout celou řadu preventivních materiálů, které mohou využívat. Chtěl bych zdůraznit, že na webu stále pracujeme, připravujeme i speciální verzi pro mobilní zařízení. Do budoucna chystáme také rozšíření tohoto projektu o nové pokročilé funkce,“ uvedl Kamil Kopecký z projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci a také projektu MindCraft.
Celý projekt realizují tři subjekty, proto se nabízela otázka, jak probíhala samotná koordinace. „Spolupráce subjektů byla bez obtíží, neboť každý partner zastává své nezastupitelné místo. Policie ČR má úplný a aktuální přehled o závadovém jednání, o provedených skutcích, o způsobech realizace podvodného jednání i použitých legendách podvodníků, včetně dopadů a reakcí obětí. Zástupci E-bezpečí mají vynikající vývojové zkušenosti a dokáží efektivně aplikovat AI, mají dostatek znalostí z poskytovaného poradenství pro oběti kybernetické kriminality. Olomoucký kraj je schopen ve své koordinační roli zajistit finanční a materiální podporu, administrovat aktivity a poskytovat dostatečné odborné zázemí,“ uvedla na dotaz naší redakce Vladimíra Hacsiková, vedoucí oddělení tiskového a PR Olomouckého kraje.
Výrazná je také vizuální stránka, o kterou se postaral lokální umělec a karikaturista Martin Hron. „Ilustrátor provází celou kampaň již od roku 2023. Samozřejmě se nabízí, v kontextu daného tématu, provést ilustraci přes AI. Realizátoři se ovšem rozhodli upřednostnit klasické ilustrace tvořené lidskou rukou, které v sobě nesou prvky skutečného a neumělého světa. Grafický styl ve formě komiksů se z dlouhodobě uskutečňované preventivní činnosti prokázal jako vhodná atraktivní podoba, která má potenciál oslovit a zaujmout co nejvíce osob,“ doplnila Hacsiková.
Projekt za stovky tisíc korun
Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt financovaný z veřejných peněz, je na místě se ptát také na jejich alokaci a využití. Celkové náklady na kampaň dosáhly na částku 222 250 Kč, nicméně v rámci tohoto projektu nebyly započítány náklady na výrobu webových stránek Pan Prokoukl.
„Samotné AI integrace s přídavnými moduly (interaktivní část „mluvícího Prokoukla“ je dokončována) a celkové zpracování webového prostředí stálo 100 tisíc korun,“ upřesňuje Hacsiková. „V tuto chvíli je provoz až do konce roku hrazen z přidělené státní dotace. Je třeba otestovat zatížení a samotné fungování. V následujících letech by provoz mohl být reálně v jednotkách či menších desítkách tisíc korun ročně.“
Ačkoli by samotná prezentace mohla jistě probíhat i jinou formou, než skrze ručně kreslené ilustrace a písmo Comic Sans, nelze projektu upřít jeho snahu vzdělávat v této citlivé oblasti širokou veřejnost, a to za využití relativně malých finančních prostředků. Doufejme, že se kampaň setká s úspěchem a především že bude občanům pomáhat v obraně před kyberšmejdy.