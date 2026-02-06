TOPlist

Nabitý začátek února na Netflixu: přehled novinek, které vám nesmí uniknout

Michael Chrobok
Michael Chrobok 6. 2. 12:00
Snímek ze seriálu Lead Children
  • Nejkratší měsíc sotva začal a na Netflix už zamířila řada kvalitního obsahu
  • Podívat se můžete třeba na film o mladé talentované šachistce nebo polský dramatický seriál

Je tady pátek a s ním pochopitelně také náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na oblíbené streamovací platformě Netflix. Tentokrát vám z filmů, seriálů a dokumentů můžeme doporučit kupříkladu polský seriál popisující tíživá 70. léta a neúctu totalitního státu ke svým obyvatelům jménem Olověné děti, italský seriál zaměřující se na prostředí motorsportu a roli žen v něm s názvem Motorvalley nebo desátou řadu celosvětově oblíbené reality show Láska je slepá.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete třeba hokejový dokument s názvem Zázrak v Lake Placid, čtvrtou řadu úspěšného seriálu Advokát nebo francouzský akční seriál s komediálními prvky Čtyři lvice.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Královna šachu (Queen of Chess)

  • Datum premiéry: 6. 2. 2026
  • Režie: Rory Kennedy

Dokument o zázračné šachistce Judit Polgárové, která si na cestě mezi elitu musí poradit s podceňováním, sexismem i šampionem Garrim Kasparovem. Pokud máte rádi šachy a nevěděli jste o této mladé hvězdě „hry králů“, určitě si nenechte uniknout dokumentární snímek s názvem Královna šachu režisérky Rory Kennedy.

Dvanáctiletá maďarská dívka sní o tom, že dobude svět mezinárodního šachu, který je ovládán muži. Judit Polgárová si razí cestu na vrchol a zaměří se na porážku světového šampiona Garriho Kasparova. Během patnáctileté cesty zjistí, že k tomu, aby se stala jednou z nejlepších šachistek všech dob, potřebuje víc než jen genialitu a odhodlání.

