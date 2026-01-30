Konec ledna na Netflixu: nálož novinek, které si nesmíte nechat ujít

- Co sledovat koncem ledna? Naše tipy z Netflixu vás nenechají na holičkách
- V portfoliu se objeví třeba skvělý hokejový dokument nebo zajímavý francouzský seriál
Pátek je malý svátek a s ním se můžete těšit také na náš pravidelný seriál, ve kterém vám doporučujeme ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, které se v následujících dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Z našeho výběru můžeme vypíchnout kupříkladu hokejový dokument s názvem Zázrak v Lake Placid, čtvrtou řadu úspěšného seriálu jménem Advokát nebo francouzský akční seriál s komediálními prvky Čtyři lvice.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například čtvrtá řada oblíbeného seriálu Bridgertonovi, komediální stand-up speciál populárního herce a komika s názvem Mike Epps: Úplně mimo nebo dokumentární minisérie o jedné z nejúspěšnějších britských popových senzací jménem Take That.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Zázrak v Lake Placid (Miracle: The Boys of ’80)
- Datum premiéry: 30. 1. 2026
- Režie: Jacob Rogal
Na olympijských hrách v roce 1980 se z outsiderů stali nezapomenutelní hrdinové. Slavné tažení mladých hokejistů na nových záznamech i ve vzpomínkách účastníků. Kdo by neznal tento světoznámý příběh, který patří do zlatého fondu ledního hokeje? Pokud si jej chcete připomenout, v rámci dokumentu Zázrak v Lake Placid máte nyní skvělou možnost.
Dokument Zázrak v Lake Placid je příběh o „zázraku na ledě“, kdy americký hokejový tým v roce 1980 porazil SSSR v olympijském semifinále na vrcholu studené války a přivezl domů zlatou medaili. Jejich ikonický příběh outsiderů je vyprávěn pomocí dosud nezveřejněných 16mm záběrů a přímých vzpomínek hráčů, kteří se vrátili na místo svého historického vítězství.