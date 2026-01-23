TOPlist

Nášup novinek na Netflixu: tyhle tituly vás zaručeně přikovají k obrazovce

Michael Chrobok
Michael Chrobok 23. 1. 12:00
0
Snímek z dokumentární minisérie o skupině Take That
  • Na co koukat koncem ledna? Naše tipy z Netflixu vám poradí
  • Vynechat byste neměli třeba čtvrtou řadu seriálu Bridgertonovi nebo minisérii o britské popové legendě

Další pátek je tady a s ním i náš pravidelný seriál, ve kterém se vám snažíme doporučit ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, které si najdou v následujících sedmi dnech cestu na oblíbenou streamovací platformu Netflix. Do našeho výběru se tentokrát dostala například čtvrtá řada oblíbeného seriálu Bridgertonovi, komediální stand-up speciál populárního herce a komika s názvem Mike Epps: Úplně mimo nebo dokumentární minisérie o jedné z nejúspěšnějších britských popových senzací jménem Take That.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například akční film s Mattem Damonem a Benem Affleckem v hlavních rolích jménem Rána, mrazivý dokumentární snímek Uneseni: Elizabeth Smartová nebo zajímavé a netradiční anime jménem Kosmická princezna Kaguja!

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Bridgertonovi (Bridgerton)

  • Datum premiéry 4. řady: 29. 1. 2026
  • Hrají: Luke Thompson, Nicola Coughlan, Luke Newton, Julie Andrews, Jonathan Bailey

Nový příběh ze světa londýnské smetánky, ve kterém svobodný mládenec Benedikt Bridgerton konečně potká tu pravou. Na maškarním plese mu totiž učaruje půvabná mladá dáma. Od Shondalandu a Jess Brownellové se vrací Bridgertonovi s pohádkovou čtvrtou sezónou. Bohémský druhý syn Benedict Bridgerton se odmítá usadit, navzdory prosbám matriarchy Lady Violet Bridgertonové.

S neochotnou pomocí své sestry Eloise se Benedict vydává do společnosti, aby odhalil totožnost mladé dámy. Ve skutečnosti však jeho srdce netouží po společnosti, touží po vynalézavé služce jménem Sophie Baek, která pracuje pro impozantní paní domu Aramintu Gun. Když osud Benedicta a Sophie znovu svede dohromady, Benedict se zmítá mezi realitou své náklonnosti k této zajímavé služebné a fantazií o Lady v stříbrném, aniž by tušil, že se jedná o stejnou osobu. Zmaří Benedictova neschopnost vidět v těchto ženách jednu a tutéž osobu nepopiratelnou jiskru mezi ním a Sophie?

Vstoupit do diskuze
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Ilustrace robotického AI asistenta s omezením věku
ChatGPT už neoblbnete! AI pozná váš věk podle chování, dětem zatrhne zábavu
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 13:30
0
Huawei Watch GT 6 Pro
Garmin v ohrožení? Huawei chystá chytré hodinky pro extrémní sportovce
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
3
Robot ukazující palec nahoru (ilustrační obrázek)
OpenAI tlumí odpor k datacentrům: Za energii pro projekt Stargate zaplatíme sami
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 6:30
1
Hacker za MacBookem (ilustrační obrázek)
Katastrofa pro Apple i Teslu? Čínskému gigantovi unikla tajná data o budoucích produktech
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 20:00
0

Kapitoly článku