Nášup novinek na Netflixu: tyhle tituly vás zaručeně přikovají k obrazovce

- Na co koukat koncem ledna? Naše tipy z Netflixu vám poradí
- Vynechat byste neměli třeba čtvrtou řadu seriálu Bridgertonovi nebo minisérii o britské popové legendě
Další pátek je tady a s ním i náš pravidelný seriál, ve kterém se vám snažíme doporučit ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, které si najdou v následujících sedmi dnech cestu na oblíbenou streamovací platformu Netflix. Do našeho výběru se tentokrát dostala například čtvrtá řada oblíbeného seriálu Bridgertonovi, komediální stand-up speciál populárního herce a komika s názvem Mike Epps: Úplně mimo nebo dokumentární minisérie o jedné z nejúspěšnějších britských popových senzací jménem Take That.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například akční film s Mattem Damonem a Benem Affleckem v hlavních rolích jménem Rána, mrazivý dokumentární snímek Uneseni: Elizabeth Smartová nebo zajímavé a netradiční anime jménem Kosmická princezna Kaguja!
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Bridgertonovi (Bridgerton)
- Datum premiéry 4. řady: 29. 1. 2026
- Hrají: Luke Thompson, Nicola Coughlan, Luke Newton, Julie Andrews, Jonathan Bailey
Nový příběh ze světa londýnské smetánky, ve kterém svobodný mládenec Benedikt Bridgerton konečně potká tu pravou. Na maškarním plese mu totiž učaruje půvabná mladá dáma. Od Shondalandu a Jess Brownellové se vrací Bridgertonovi s pohádkovou čtvrtou sezónou. Bohémský druhý syn Benedict Bridgerton se odmítá usadit, navzdory prosbám matriarchy Lady Violet Bridgertonové.
S neochotnou pomocí své sestry Eloise se Benedict vydává do společnosti, aby odhalil totožnost mladé dámy. Ve skutečnosti však jeho srdce netouží po společnosti, touží po vynalézavé služce jménem Sophie Baek, která pracuje pro impozantní paní domu Aramintu Gun. Když osud Benedicta a Sophie znovu svede dohromady, Benedict se zmítá mezi realitou své náklonnosti k této zajímavé služebné a fantazií o Lady v stříbrném, aniž by tušil, že se jedná o stejnou osobu. Zmaří Benedictova neschopnost vidět v těchto ženách jednu a tutéž osobu nepopiratelnou jiskru mezi ním a Sophie?