Lednová nálož z Netflixu: přehled novinek, které vás přikovají k televizi

- Polovina ledna je za námi a Netflix má stále co nabídnout
- Mezi atraktivní novinky patří třeba akční snímek s hollywoodskými hvězdami nebo zajímavé anime
Pátek je tady a s ním i náš pravidelný seriál, který má za cíl vám doporučit to nejzajímavější z filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech dostanou do katalogu jedné z nejpopulárnějších streamovacích platforem na trhu, Netflixu. Tentokrát stojí za zmínku třeba akční seriál s Mattem Damonem a Benem Affleckem v hlavních rolích jménem Rána, mrazivý dokumentární snímek Uneseni: Elizabeth Smartová nebo zajímavé a netradiční anime jménem Kosmická princezna Kaguja!
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například čtvrtá řada španělského komediálního seriálu s názvem Alfa samci, dokumentární snímek o natáčení páté řady seriálového hitu Stranger Things jménem Poslední dobrodružství: Jak vznikaly Stranger Things 5 nebo zajímavé anime Láska skrz prizma.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Rána (The Rip)
- Datum premiéry: 16. 1. 2026
- Hrají: Matt Damon, Ben Affleck, Scott Adkins, Catalina Sandino Moreno, Kyle Chandler
Tým policajtů z Miami objeví v polorozpadlé skrýši pořádný balík peněz. Brzy ale zjistí, že se ničemu a nikomu nedá věřit, a vzájemná důvěra je rázem tatam. Akční snímek s názvem Rána vsází nejen na zajímavé zasazení do prostředí elitního policejního týmu, ale také na hvězdné obsazení, v jehož čele vévodí dvojice Matt Damon a Ben Affleck, kteří se postarají o kvalitní herecké výkony.
Ulice floridské metropole Miami a kriminální podsvětí jdou už dlouhá léta ruku v ruce, ostatně blízkost Kuby a dalších karibských ostrovů k pašování různého druhu „zboží“ zkrátka svádí. Tentokrát budou elitní policisté postaveni před novou výzvu, která prověří nejen jejich loajalitu, ale také vzájemné přátelství. Dokáží to ustát?