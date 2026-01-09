TOPlist

Lednová pohodička na Netflixu: přehled novinek, které vás přilepí k obrazovce

Michael Chrobok
Michael Chrobok 9. 1. 13:30
Snímek z dokumentu o seriálu Stranger Things
  • Těžký návrat do práce? Zpříjemněte si večery zajímavými tipy z Netflixu
  • V portofilu se objeví třeba španělský komediální seriál či dokument o Stranger Things

Druhý pátek nového roku je tady a zároveň za sebou máme první plnohodnotný pracovní týden po vánočních svátcích. Zpříjemněte si následující večery něčím zajímavým, například filmy, seriály a dokumenty ze streamovací platformy Netflix, které pro vás pravidelně vybíráme. Tentokrát stojí za pozornost kupříkladu čtvrtá řada španělského komediálního seriálu s názvem Alfa samci, dokumentární snímek o natáčení páté řady seriálového hitu Stranger Things jménem Poslední dobrodružství: Jak vznikaly Stranger Things 5 nebo zajímavé anime jménem Láska skrz prizma.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například švédský kriminální seriál jménem Země hříchu, americké drama plné lží s názvem Jeho a její, případně poutavý komediální skeč Marcello Hernández: American Boy.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Alfa samci (Alpha Males)

  • Datum premiéry 4. řady: 9. 1. 2026
  • Hrají: Fernando Gil, Fele Martínez, Gorka Otxoa, Raúl Tejón, Santi Millán

Časy se mění a svět je teď plný nezávislých sebevědomých žen. Pedro, Luis, Raúl a Santi se v něm ale cítí nějak ztracení a každý z nich si na novou situaci zvyká po svém. Španělský seriál Alfa samci prozkoumává už ve své čtvrté řadě svět mužské maskulinity v moderním světě a hledá způsoby, jak se s ním vtipným způsobem vypořádat.

Když se zralost nedostaví, můžete si ji vždy objednat a sdílet ji se svými přáteli. V této sezóně se alfa samci rozhodnou, že nejlepší způsob, jak čelit obávané krizi středního věku, je udělat to společně. Pronajmou si byt a promění své přátelství v útočiště před rozvody, výzvami otcovství a nevyhnutelnými překážkami na jejich cestě k sebepoznání. Mezi ústupy za znovuobjevením své mužnosti a překvapivými novými modely rodiny protagonisté zjistí, že sdílení jedné střechy není tak snadné, jak si mysleli, ani během dovolené v Punta Cana.

