Pixel 10 je za nejlepší cenu. Stojí 16 749 Kč a můžete ho mít dokonce jen za 9 tisíc

- Pixely 10 od Googlu jsou za nejlepší ceny
- Základní Pixel 10 zlevnil na 16 749 Kč
- Pokud si ho pronajmete, vyjde vás dokonce jen na 9 tisíc
Pixel 10 padl na ceny, jako ještě nikdy předtím. Celá řada vlajkových telefonů od Googlu zlevnila u Mobil Pohotovosti o několik tisíc, ale také si jednotlivé modely můžete velmi výhodně pronajmout už za 379 Kč měsíčně. I díky tomu vás vlajkový Pixel 10 vyjde jen na 9 tisíc.
Vlajkovka od Googlu jen za 9 tisíc
Pixely 10 od Googlu se bezesporu řadí k nejlepším Android telefonům. Mají nejenom prvotřídní fotosoustavu a špičkový výkon, ale také magnetické nabíjení a několik opravdu užitečných AI funkcí. A právě i s ohledem na aktuální ceny jde o jednu z nejlepších koupí mezi telefony s Androidem.
Pixel 10 je nyní ve slevě za 16 749 Kč (běžně 22 990 Kč). To už je samo o sobě super cena. Telefon si ale můžete u Mobil Pohotovosti pronajmout jen za 379 Kč měsíčně, kdy vás za dva roky pronájmu vyjde na pouhých 9 096 Kč, tedy téměř na polovinu současné ceny.
Pixel 10 Pro za dosud nejlepší cenu
Výhodně vychází i vybavenější Pixel 10 Pro. Ten si můžete pronajmout za 499 Kč měsíčně, takže dva roky pronájmu vychází na 11 976 Kč, tedy opět téměř na polovinu – aktuální akční cena je 21 890 Kč (běžně 27 990 Kč), což je nejnižší cena, za kterou se kdy na mp.cz prodával.
Nakonec i nejvyšší z řady Pixel 10 Pro XL je momentálně za nejlepší cenu 26 969 Kč (běžně 32 990 Kč) a pronajmout si telefon můžete za 609 Kč měsíčně.
Měsíční ceny pronájmu:
- Pixel 10 za 379 Kč
- Pixel 10 Pro za 499 Kč
- Pixel 10 Pro XL za 609 Kč
Pronajmout si nejnovější Pixely můžete i díky tomu, že Mobil Pohotovosti se v loňském roce stala novým autorizovaným prodejcem Googlu v Česku a Pixely 10 tak zařadila do své služby Cashtec Upgrade, v rámci které si pronajmete nový telefon za vůbec nejnižší cenu na trhu a po 2 letech jednoduše upgradujete na nový model. Služba nicméně nabízí ještě několik dalších výhod a více se o ní dozvíte na mp.cz/pronajem.