Na Steamu začal obří jarní výprodej! Za úžasně nízkou cenu pořídíte Resident Evil i Call of Duty

S příchodem jara se v posledních letech pojí také tradiční velký výprodej na Steamu, ve kterém pořídíte se slevou prakticky jakoukoliv hru z nabídky, snad s výjimkou nově vydaných titulů. Tentokrát je za historicky nejnižší cenu k mání například střílečka Call of Duty: Modern Warfare z roku 2019, kterou pořídíte za úžasných cca 150 korun. Doslova za desítky korun je k mání třeba druhý díl série Metro, Resident Evil 3 nebo akční RPG Grim Dawn. Jarní výprodej potrvá do 26. března 2026
Vrací se také oblíbená kategorie vybraných nejnižších slev se zajímavým výběrem her za pouhé desítky korun. Z výrazně zlevněných titulů stojí za zmínku například druhý díl postapokalyptické střílečky Metro od 4A Games za pouhých 24 korun. Za necelá čtyři eura je k mání moderní remake třetího dílu hororové akce Resident Evil, zatímco za necelých 150 korun je k mání Call of Duty: Modern Warfare z roku 2019, což je zajímavá nabídka už jen proto, že série Call of Duty se v podobně výrazných slevách objevuje pouze velmi výjimečně.
Vybrané hry za extrémně nízkou cenu:
- Star Wars Jedi: Survivor (6,99 eur)
- Resident Evil 3 (remake z roku 2020, 3,99 eur)
- Tom Clancy’s The Division 2 (2,99 eur)
- Metro Last Light Redux (0,99 eur)
- Call of Duty: Modern Warfare (reboot z roku 2019, 5,99 eur)
- Dying Light (2,49 eur)
- The Crew Motorfest (6,99 eur)
- Outward Definitive Edition (1,99 eur)
- Tiny Tina’s Wonderlands (5,99 eur)
- Sid Meier’s Civilization V (2,99 eur)
- The Last Spell (2,49 eur)
- Danganrompa 2: Goodbye Despair (1,99 eur)
- Worms W.M.D. (1,49 eur)
- Remnant: From the Ashes (3,99 eur)
- Vampyr (3,99 eur)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate (2,84 eur)
- Trailmakers (2,49 eur)
- Totally Accurate Battle Simulator (1,89 eur)
- Scorn (3,99 eur)
- Chivalry 2 (3,59 eur)
- The Long Dark (2,99 eur)
- Hello Neighbor (2,89 eur)
Jako obvykle doporučuji překontrolovat jednotlivé nabídky přes některý z internetových srovnávačů (osobně si nemohu vynachválit například gg.deals). Třeba akční adventura Star Wars: Outlaws je na Steamu k mání za 20,99 eur, zatímco přímo v oficiálním obchodě Ubisoftu ji můžete pořídit klidně i polovinu levněji. Ne vždy zkrátka v obchodě od Valve naleznete tu nejvýhodnější nabídku.
Jaký titul si v letošním jarním výprodeji pořídíte vy? Dejte nám vědět v komentářích.