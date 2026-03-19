TOPlist

Na Steamu začal obří jarní výprodej! Za úžasně nízkou cenu pořídíte Resident Evil i Call of Duty

Marek Bartík 19. 3. 20:15
  • Na Steamu odstartoval tradiční jarní výprodej, který potrvá až do 26. března
  • Za historicky nejnižší cenu pořídíte například Call of Duty: Modern Warfare (2019) nebo remake Resident Evil 3
  • Ve speciálním výběru her s obří slevou se nachází i Dying Light nebo střílečka Metro Last Light Redux, která vychází jen na 24 korun

S příchodem jara se v posledních letech pojí také tradiční velký výprodej na Steamu, ve kterém pořídíte se slevou prakticky jakoukoliv hru z nabídky, snad s výjimkou nově vydaných titulů. Tentokrát je za historicky nejnižší cenu k mání například střílečka Call of Duty: Modern Warfare z roku 2019, kterou pořídíte za úžasných cca 150 korun. Doslova za desítky korun je k mání třeba druhý díl série Metro, Resident Evil 3 nebo akční RPG Grim Dawn. Jarní výprodej potrvá do 26. března 2026

Vrací se také oblíbená kategorie vybraných nejnižších slev se zajímavým výběrem her za pouhé desítky korun. Z výrazně zlevněných titulů stojí za zmínku například druhý díl postapokalyptické střílečky Metro od 4A Games za pouhých 24 korun. Za necelá čtyři eura je k mání moderní remake třetího dílu hororové akce Resident Evil, zatímco za necelých 150 korun je k mání Call of Duty: Modern Warfare z roku 2019, což je zajímavá nabídka už jen proto, že série Call of Duty se v podobně výrazných slevách objevuje pouze velmi výjimečně.



Nepřehlédněte

Vybrané hry za extrémně nízkou cenu:

  • Star Wars Jedi: Survivor (6,99 eur)
  • Resident Evil 3 (remake z roku 2020, 3,99 eur)
  • Tom Clancy’s The Division 2 (2,99 eur)
  • Metro Last Light Redux (0,99 eur)
  • Call of Duty: Modern Warfare (reboot z roku 2019, 5,99 eur)
  • Dying Light (2,49 eur)
  • The Crew Motorfest (6,99 eur)
  • Outward Definitive Edition (1,99 eur)
  • Tiny Tina’s Wonderlands (5,99 eur)
  • Sid Meier’s Civilization V (2,99 eur)
  • The Last Spell (2,49 eur)
  • Danganrompa 2: Goodbye Despair (1,99 eur)
  • Worms W.M.D. (1,49 eur)
  • Remnant: From the Ashes (3,99 eur)
  • Vampyr (3,99 eur)
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate (2,84 eur)
  • Trailmakers (2,49 eur)
  • Totally Accurate Battle Simulator (1,89 eur)
  • Scorn (3,99 eur)
  • Chivalry 2 (3,59 eur)
  • The Long Dark (2,99 eur)
  • Hello Neighbor (2,89 eur)

Jako obvykle doporučuji překontrolovat jednotlivé nabídky přes některý z internetových srovnávačů (osobně si nemohu vynachválit například gg.deals). Třeba akční adventura Star Wars: Outlaws je na Steamu k mání za 20,99 eur, zatímco přímo v oficiálním obchodě Ubisoftu ji můžete pořídit klidně i polovinu levněji. Ne vždy zkrátka v obchodě od Valve naleznete tu nejvýhodnější nabídku.

Jaký titul si v letošním jarním výprodeji pořídíte vy? Dejte nám vědět v komentářích.

Vstoupit do diskuze
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Kapitoly článku