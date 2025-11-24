Na počítači jako na konzoli. Microsoft zavádí nové celoobrazovkové rozhraní aplikace Xbox

- Aplikace Xbox pro Windows 11 se dočká velké aktualizace
- Nově ji půjde spouštět v celoobrazovkovém režimu, ve kterém se bude chovat jako na konzolích
- Aplikace je optimalizována pro ovládaní gamepadem a najdete v ní hry ze všech různých knihoven
- Desktopové prostředí Windows se upozadí, a dokonce deaktivuje nepotřebné procesy
Prodeje konzolí Xbox každým čtvrtletím klesají, avšak Microsoft se svého herního byznysu rozhodně nevzdává, naopak se snaží prosadit značku Xbox všude, kde je to jenom možné. Redmondští se zjevně snaží ze jména herní konzole učinit označení pro celý herní ekosystém, ve kterém může být Xboxem jakékoliv zařízení. Prvními vlaštovkami se staly letošní handheldy ROG Xbox Ally od Asusu s operačním systémem Windows 11 a modifikovanou aplikací Xbox, stejná úprava teď míří i na běžné počítače s Windows.
Počítač jako konzole. Aplikace Xbox „přehluší“ systém Windows
Aplikace Xbox je v systému Windows od roku 2015, teprve v posledních letech jí ale Microsoft věnuje patřičnou péči – přidal do ní podporu multiplatformního hraní, streamování her z konzolí a internetu nebo zobrazování her z knihoven třetích stran. Nyní je v přípravě velká aktualizace, která promění vizuální rozhraní aplikace tak, aby se výrazně přiblížilo tomu konzolovému. Aktualizovaná verze aplikace Xbox byla dosud dostupná pouze pro handheldy s úhlopříčkou displeje pod 10″, nyní se k ní dostanou všichni uživatelé systému Windows 11.
Hlavní novinkou je tzv. Full Screen Experience (FSE), což je celoobrazovkový režim, který nahrazuje klasickou plochu Windows herně orientovaným prostředím. Tento režim připomíná domovskou obrazovku na konzolích Xbox a je optimalizován pro ovládání gamepadem, s nímž lze jednoduše procházet knihovny her, spouštět hry nebo se mezi nimi přepínat.
Aplikace Xbox se rovněž s chystaným updatem naučí zobrazovat hry z rozličných zdrojů (Microsoft Store, Xbox Game Pass, Steam, Epic Games Store, GOG, Battle.net), takže z ní náruživí hráči nebudou mít důvod odcházet, neboť najde všechny hry na jednom místě.
Desktopové prostředí Windows nebude aplikací Xbox pouze „překryté“, ale poměrně výrazně upozaděné. Spuštěním aplikace Xbox v celoobrazovkovém režimu dojde k vypnutí nepotřebných procesů Windows a k uvolnění maximálního množství prostředků pro hraní – Microsoft tvrdí, že tímto způsobem dokáže uvolnit až 2 GB prostoru v operační paměti a zredukovat systémovou režii až o 30 procent. Díky tomu se může u her zvýšit snímkovací frekvence a zlepšit stabilita.
Režim FSE půjde zapnout v nastavení, dokonce bude možné nastavit, aby se spouštěl automaticky po zapnutí počítače. Jeho vypnutím se pak nastartují upozaděné procesy Windows a systém se přepne do klasického desktopového režimu.
Nová aplikace Xbox je již dnes dostupná členům programů Windows Insider a Xbox Insider (je nutné být zaregistrován v obou programech). Ostrá verze se očekává někdy po Novém roce.