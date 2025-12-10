Na parkovišti už nezabloudíte: Google Mapy automaticky ukládají polohu auta

- Google Mapy umí automaticky uložit místo, kde jste zaparkovali
- Navíc k tomu využijí i vlastní ikonu, kterou jste si v aplikaci nastavili
- Překvapením je, že funkce je dostupná pouze pro iOS
Ačkoli v Česku nemáme zdánlivě nekonečná parkoviště, jako například ve Spojených státech, může se stát, že v předvánočním shonu jednoduše zapomeneme, kde jsme naše vozidlo zaparkovali. Obzvláště snadno se to pak může stát ve chvíli, kdy jedeme někam na nákupy poprvé. Pokud se do takového místa dopravujete skrze Google Mapy a jejich navigaci, přichystal si pro vás gigant z Mountain View užitečnou vychytávku, kterou jistě oceníte.
Stylová ikona parkování v Google Mapách
Google Mapy představily novinku, díky které aplikace, alespoň na operačním systému iOS, automaticky rozpozná, že jste zaparkovali své vozidlo, uloží jeho polohu a rovnou ji také zobrazí skrze vlastní ikonu. Možnost uložit polohu parkování v Google Mapách nicméně není žádnou velkou novinkou, ostatně v průběhu let měla několik podob, včetně tlačítka v Android Auto, které se zobrazí, když dorazíte do cíle, což je funkce, která je v telefonní aplikaci již téměř deset let. Až do této chvíle se ale nejednalo o automatické uložení.
Jak nedávno oznámil Rio Akasaka, produktový manažer pro mapy ve společnosti Google, nová vylepšení umožňují aplikaci detekovat, kdy jste zaparkovali na určitém místě, automaticky je uložit a poté odstranit, jakmile se znovu vydáte na cestu. Jak Akasaka vysvětlil, tato vychytávka funguje, když nastoupíte do auta s aplikací Mapy Google a připojíte se k autu přes USB, Bluetooth nebo CarPlay. Poslední část je klíčová, protože v současné době funguje pouze na iOS. „Abychom vám pomohli najít místo, kde jste zaparkovali, aplikace Mapy automaticky ukládá vaši polohu. Uložená zůstane po dobu 48 hodin, pokud ji neodstraníte nebo nezačnete znovu řídit,“ stojí na stránce podpory Googlu.
Automatické ukládání polohy parkování bylo v systému iOS zavedeno přibližně před měsícem, ale novější funkcí, která byla zpřístupněna, je to, že Google Mapy nyní umí využít vaše vlastní ikony automobilů jakožto ikonu parkování. Obvykle je ikona parkování pouze písmeno P, ale nyní se zkopíruje jakákoli vlastní ikona automobilu, kterou používáte, pokud nějakou používáte. Kdy se tato vychytávka dostane i do Androidu, prozatím není jasné, nicméně se dá předpokládat, že to nebude trvat dlouho.