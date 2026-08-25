Na funkci HiLight se valí další kritika: Pixely 11 mají kvůli ní prakticky nepoužitelnou LED diodu

- HiLight je jednou z hlavních novinek telefonů Pixel 11 Pro a Pro XL
- Jedná se o poměrně kontroverzní prvek, který rozděluje uživatele na dva tábory
- Nyní navíc vyšlo najevo, že je kvůli němu standardní LED dioda prakticky nepoužitelná
Funkce HiLight měla být jedním z hlavních taháků nových telefonů Pixel 11 od Googlu. Mělo jít o světelný systém notifikací na zádech, který by uživatele i v okamžiku, kdy bude přístroj položený displejem dole, informoval o příchozích událostech. Co by se mohlo pokazit? V podání Googlu bohužel všechno a z očekávané vychytávky se stal prvek, kterému se uživatelé spíše vysmívají. Nyní navíc vyplouvá na povrch další neduh této funkce.
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Z očekávané funkce nechtěný doplněk
Problémem funkce HiLight je to, že umí jen dvě věci – upozorní uživatele na příchozí volání od oblíbeného kontaktu a signalizuje konverzaci s Gemini. Nic jiného neumí, a přitom se vyloženě nabízelo, aby tento systém informoval například o příchozích mailech, zprávách, konverzacích nebo příspěvcích na sociálních sítích. Google pojal HiLight opravdu až moc minimalisticky.
Již se sice objevují první aplikace, které funkčnost této vícebarevné diody v modulu fotoaparátu nových Pixelů rozšiřují, ale sám Google si s ní moc práce nedal. Nyní se navíc objevily informace o tom, že klasická LED dioda fotoaparátu nových Pixelů 11 Pro (XL) je až směšně slabá a v porovnání s ostatními telefony působí jako bludička.
S Pixelem 11 si moc neposvítíte
Na slabou LED diodu modelů Pixel 11 Pro (XL) upozornil uživatel sítě X s přezdívkou @multithreddy. Ten porovnal LED diodu těchto nových telefonů s předchozí generací Pixel 9 Pro a také s modely Galaxy Z TriFold a iPhone 17e. Srovnal její intenzitu jak při fotografování, tak v režimu svítilny a u všech telefonů nastavil manuálně jas na maximální úroveň.
Výsledky jsou jasné – Pixel 11 Pro (XL) má až směšně slabou diodu a ta poskytuje opravdu výrazně nižší jas. Dalo by se říct, že v režimu svítilny bude prakticky nepoužitelná a asi vás nepřekvapí, na vině je prvek HiLight. Ten se skládá z osmi RGB diod uspořádaných do kruhu okolo hlavní LED diody fotoaparátu a celý tento soubor kryje matně bílý difuzor.
To znamená, že LED dioda fotoaparátu, která slouží pro přisvícení při fotografování v horších podmínkách nebo jako svítilna, nemá samostatnou čočku pro zaostřování a promítání světla. To prochází přes tento matně bílý difuzor, který ho spíše rozptyluje, výrazně zhoršuje projekční vzdálenost a tlumí ho. Výsledkem je výrazně nižší jas a horší použitelnost.
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Spíše vedlejší efekt než záměr
Google se k této situaci prozatím nijak nevyjádřil, ale je pravděpodobné, že se nejedná o záměr a jde spíše o vedlejší efekt umístění platformy HiLight kolem stávajícího modulu blesku. Kdyby byly oba tyto prvky odděleny, mohl Google dosáhnout u LED blesku výrazně lepších výsledků. Pixel 11 Pro XL již podrobně testujeme a na tuto novinku se pochopitelně zaměříme také.