Galaxy Z TriFold měl jepičí život. Samsung po třech měsících ukončuje jeho prodej

- Samsung údajně přestává prodávat nadvakrát ohebný Galaxy Z TriFold
- Zařízení se v několika vlnách vyprodalo, další už pravděpodobně nepřijde
- TriFold byl zřejmě jednorázový experiment, nástupce se totiž zatím nechystá
Samsung na konci loňského roku představil nadvakrát ohebný smartphone Galaxy Z TriFold, který se umí transformovat ze standardně vypadajícího (byť tlustšího) telefonu do 10″ tabletu. Oproti klasickým knížkovým skládačkám má toto řešení několik výhod – tou hlavní je bezesporu velký ohebný displej s běžnějším obdélníkovým poměrem stran. Nevýhodou je pak složitější konstrukce, a hlavně vysoká cena.
Galaxy Z TriFold se tak z pochopitelných důvodů nestal masovou záležitostí, což ani neměl být – spíše se jednalo o experiment, na kterém chtěl Samsung demonstrovat svoji technologickou vyspělost a zároveň si ověřit ohlas trhu. Jak se nyní zdá, tento experiment je nyní u konce.
Galaxy Z TriFold končí. Nástupce zřejmě jen tak nedorazí
Galaxy Z TriFold se začal prodávat nejprve v Jižní Koreji, později si jej mohli zakoupit i zákazníci v USA. Jeho dostupnost byla ale velmi omezená, absolutní počet vyrobených a prodaných kusů není známý, ale zřejmě nebude nijak obrovský – zařízení se v každé vlně prodejů bleskurychle vyprodalo a dostat se k němu byl nadlidský úkol. Přesvědčila se o tom i redaktorka technologického magazínu The Verge, která se k telefonu z oficiálních zdrojů nedostala, a nakonec jej musela zakoupit na aukčním portále eBay od překupníka.
Podle korejských zdrojů bude navíc bazarový prodej jedinou cestou, jak si TriFold obstarat – Samsung údajně prodej tohoto zařízení 17. března dni ukončil, tedy alespoň ve své domovině. V USA se ještě doprodávají poslední kusy, avšak jedná se o poslední kusy z poslední vyrobené várky.
Důvod ukončení výroby a prodeje Samsung oficiálně nepotvrdil, a vlastně ani není znám. Je dost možné, že malosériová produkce telefonu byla pro Samsung nerentabilní. Další generace TriFoldu je spíše v nedohlednu – podle nedávných slov provozního ředitele se bude korejská firma méně věnovat experimentům a raději vloží více úsilí do standardní řady Galaxy Z Fold. Letos bychom se měli dočkat nového modelu, který by měl spojit výhody obou typů skládaček – oproti TriFoldu by měl mít jednodušší konstrukci s jedním kloubem, a přitom „širokoúhlejší“ vnitřní displej.