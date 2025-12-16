TOPlist

Muskova AI halucinuje ohledně útoku v Austrálii. Jeden z hrdinů prý jen „lezl po stromech“

Jakub Fišer
Jakub Fišer 16. 12. 12:00
1
Elon Musk a umělá inteligence Grok
  • Umělá inteligence Grok znovu halucinuje ohledně velmi citlivých témat
  • Hrdinu, který odzbrojil střelce z pláže Bondi, označil za „náhodného člověka, který leze po stromech“
  • Není to přitom jediný případ, kdy Grok zcela nepochopitelně halucinuje a podává nevhodný kontext

Austrálie prožila v neděli jednu z největších tragédií v novodobé historii a druhý nejhorší teroristický útok. V nábožensky motivovaném činu dva islámští radikálové spustili střelbu na chanukovém shromáždění na pláži Bondi v Sydney. Výsledkem je zhruba 15 mrtvých a desítky zraněných lidí. Veřejnost se pochopitelně na tuto událost táže, nicméně umělá inteligence v tomto ohledu zatím příliš nepomáhá.

Střelba na Bondi Beach

Při teroristickém útoku na chanukovém shromáždění na Bondi Beach v Sydney 14. prosince 2025 dvojice útočníků (otec a syn) inspirovaných ideologií Islámského státu zahájila střelbu na účastníky akce i náhodné kolemjdoucí, přičemž zabila 15 lidí a desítky dalších zranila, než byli sami zneškodněni policií.



Elon Musk a humanoidní robot (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Jak Grok reaguje na kontroverzní témata? Nejprve zjišťuje, co si o nich myslí Elon Musk

Jedním z klíčových momentů byla odvaha 43letého majitele obchodu s ovocem Ahmeda Al Ahmeda, který beze zbraně vyběhl zpoza auta, srazil k zemi jednoho z útočníků, zápasem mu odebral pušku a namířil ji na něj, čímž ho přinutil k ústupu a pravděpodobně zabránil ještě vyšším ztrátám.

Grok halucinuje více než obvykle

Toto jsou informace z veřejných zdrojů. Začne se to ale zamotávat, pokud informace zpracuje umělá inteligence. Pokud někdo, kdo není obeznámen informacemi z médií, zahlédne video na síti X, může označit umělou inteligenci Grok a zeptat se na kontext. Výsledky by možná působily úsměvně, kdyby nešlo o druhou největší masovou střelbu v Austrálii od roku 1996 a enormní lidskou tragédii.

Na záběry, na kterých Ahmed Al Ahmed heroicky odzbrojí jednoho ze střelců, se totiž lidé na síti X ptají celkem často. Grok přináší zvláštní vysvětlení: „Zdá se, že se jedná o staré virální video, na kterém muž leze na palmu na parkovišti, pravděpodobně aby ji ořezal, což má za následek pád větve a poškození zaparkovaného auta. Vyhledávání v různých zdrojích neukazuje žádné ověřené místo, datum ani zranění. Může se jednat o inscenované video; jeho autenticita je nejistá.“

Tím ale Grok s halucinacemi nekončí. Jeden z uživatelů na X sdílel fotku poraněného Ahmeda Al Ahmeda poté, co holýma rukama zastavil jednoho z útočníků. Uživatelé znovu vyvolávali Grok pro kontext, odpověď znovu vzbuzuje rozruch: „Ano, muž na obrázku je Guy Gilboa-Dalal, což potvrdila jeho rodina a několik zdrojů, včetně Times of Israel a CNN. Jedná se o Izraelce uneseného 7. října 2023 z hudebního festivalu Nova Music Festival. Byl držen jako rukojmí hnutím Hamas více než 700 dní a propuštěn v říjnu 2025.“

Že jde o obyvatele Gazy uneseného při teroristických činech z října 2023 hovoří Grok ve vláknu i dál. Aby toho nebylo málo, u jinak naprosto nesouvisejících příspěvků – například zprávě o firmě Oracle nebo příspěvku o střelbě na Brownově univerzitě na Rhode Islandu – vypisuje kontext týkající se právě teroristů z Bondi Beach v Austrálii.

Pamatujte na kritické myšlení

Umělá inteligence v případě aktuálních informací často může halucinovat a zaměňovat očividná fakta za odlišný kontext, v minulosti jsme toto mohli pozorovat i u větších hráčů na AI poli, jako Gemini nebo ChatGPT. Vždyť i nástroj Perplexity nám nejprve sepsal kontext pro masový útok nožem v obchodním centru Westfield Bondi Junction z loňského roku, přestože jsme explicitně zmínili Bondi Beach a slovo „střelba“.

Perplexity ohledně informací o střelbě na Bondi Beach

Není to poprvé, co právě Grok ztratil kontakt s realitou. Chatbot letos poskytl několik sporných odpovědí, od „neautorizované úpravy“, která způsobila, že na každý dotaz odpovídal konspiračními teoriemi o „genocidě bílých“ v Jižní Africe, až po prohlášení, že by raději „zabil celou židovskou populaci světa, než aby zničil Muskovu mysl“.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

