Motorola míří na absolutní vrchol. Nová řada Signature startuje ultratenkou vlajkovou lodí

- Motorola na CES přivezla vlajkový smartphone z nové rodiny Signature
- Telefon láká na elegantní tenké tělo a nekompromisní výbavu
- O výkon se stará Snapdragon 8 Elite Gen 5, k focení je připravena trojice 50Mpx fotoaparátů
- Telefon půjde do prodeje ještě v tomto čtvrtletí
Značka Motorola je v letošním roce odhodlaná útočit ve světě smartphonů na nejvyšší mety. Na právě probíhajícím veletrhu CES ukázala nejen svoji první skládačku knížkové konstrukce, ale také oznámila novou produktovou řadu prémiových smartphonů nazvanou Signature. Prvním zástupcem této rodiny je vlajkový smartphone Motorola Signature, který zaujme elegantním vzhledem, špičkovou výbavou a dlouhou softwarovou podporou.
Motorola Signature: tenká vlajková loď s látkovými zády
Motorola dosud své nejlepší smartphony produkovala pod značkou Edge, nyní se ale rozhodla nakročit ještě o úroveň výš. Právě představený model Signature jde tak trochu ve šlépějích nedávno představené žiletky Moto Edge 70, u které se podařilo do 5,99 mm tenkého těla napěchovat výbavu, která nedělá tolik kompromisů jako konkurenční žiletky od Samsungu nebo Applu.
U modelu Signature dostali inženýři Motoroly zadání „vejít se“ do sedmi milimetrů a dostat do útrob telefonu výbavu vlajkového smartphonu. Zadání bylo splněno do puntíku – Motorola Signature má v pase 6,99 mm, váží pouze 186 gramů, a přitom má vše, co bychom od vlajkového smartphonu očekávali.
Motorola Signature je na první pohled i omak prémiový telefon – rámeček je vyroben z leteckého hliníku, záda jsou pokrytá texturovanými povrchy připomínajícími látku. Vybrat si můžete buď olivově zelenou variantu (barva Pantone Martini Olive) anebo modrou (Pantone Carbon) připomínající len. V obou případech se můžete spolehnout na vysokou odolnost – telefon splňuje krytí IP68 a IP69, stejně tak i armádní odolnost MIL-STD-810H. Ustojí tak nejen pobyt pod vodní hladinou, ale i extrémní teploty, vysoké nadmořské výšky apod.
Motorola se rovněž chlubí vysokou udržitelností – v telefonu je použito 63 procent recyklovaných kovů, rámeček je dokonce ze 100 procent recyklovaného hliníku. Recyklované jsou i veškeré plasty, naopak v balení žádné plasty nenajdete.
Kalibrovaný displej a nejlepší fotoaparáty v „žiletce“
Přední stranu telefonu vyplňuje 6,8″ displej zakřivený na čtyřech stranách. Motorola použila Extreme AMOLED obrazovku se Super Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 165 Hz a špičkovým jasem 6 200 nitů. Obrazovka podporuje Dolby Vision a HDR10+, kromě toho je kalibrována na barevnou paletu Pantone Color. Součástí displeje je snímač otisků prstů a 50Mpx selfie kamerka (Sony Lytia 500) zabudovaná do kruhového výřezu.
V levém horním rohu zad pak najdeme následující trojici fotoaparátů:
- 50Mpx hlavní (Sony Lytia 828) s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.6
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 122°
- 50Mpx periskopický (Sony Lytia 600) s 3× optickým přiblížením (až 100× digitálním), optickou stabilizací
Pro co nejlepší výsledky nasazuje Motorola na zpracování fotografií umělou inteligenci, která se stará o ladění barev, snižování šumu a zachování co největšího množství detailů. Motorola se chlubí, že model Signature dostal od organizace DxOMark zlatý odznáček za nejlépe fotící ultratenký smartphone. Záznam videa je možný v rozlišení až 8K.
Motorola Signature na tom není špatně ani po stránce audia – disponuje stereoreproduktory s certifikací Dolby Atmos, které naladila společnost Bose.
Vysoký výkon a dlouhá výdrž
Srdcem Motoroly Signature je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 opírající se o 16 GB RAM, úložiště typu UFS 4.1 může dosahovat kapacity až 1 TB. Motorola se chlubí speciálním chladicím kruhem využívající kapalný kov, který má telefon udržet chladný i při velké zátěži. Navzdory tenkému tělu se výrobci podařilo umístit do útrob telefonu akumulátor s kapacitou 5 200 mAh, nabíjení je možné jak kabelem (až 90 wattů), tak bezdrátově (až 50 wattů). Telefon údajně vydrží 52 hodin běžného provozu, 57 hodin přehrávání hudby nebo 28 kontinuálního přehrávání videa. Pro zabezpečení celodenní výdrže mu přitom stačí 7minutový pobyt na nabíječce.
Operačním systémem je Android 16, přičemž Motorola slibuje 7 let plnohodnotných systémových aktualizací. Součástí systému je i balík Moto AI obsahující nově i hlasového asistenta, který ale bohužel není v češtině k dispozici.
Cena a dostupnost
Motorola Signature půjde do prodeje v prvním čtvrtletí letošního roku, cena v Evropě bude startovat na 999 eurech (asi 24 200 korun s DPH).