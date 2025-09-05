Motorola Edge 60 Neo: odolný kompakt s univerzální fotovýbavou a rychlým nabíjením

- Značka Motorola doplňuje rodinu Edge 60 o zajímavý kompakt
- Motorola Edge 60 Neo zaujme vysokou odolností, silnou fotovýbavou a podporou bezdrátového nabíjení
- Telefon rovněž využívá velkého zapojení umělé inteligence
Rodina smartphonů Motorola Edge 60 se rozrůstá o dalšího člena – k základnímu modelu a jeho sourozencům Pro a Fusion nyní přibývá kompaktní model s přídomkem Neo. Jedná se podobně vypadající telefon, avšak tentokráte zabalený do menšího těla. Výbava přitom není vůbec špatná, telefon potěší špičkovým displejem, vysokou odolností, teleobjektivem nebo podporou rychlého bezdrátového nabíjení.
Motorola Edge 60 Neo: vysoce odolný kompakt
Motorola svůj nejnovější přírůstek navrhla tak, aby zapadl do rodiny Edge 60, ale zároveň aby přišel s několika odlišovacími znaky. Totožné je provedení fotoaparátu v levém horním rohu, odlišné jsou ale proporce samotného telefonu. Oproti svým sourozencům je výrazně menší (154,1 × 71,2 × 8,1 mm), lehčí (174,5 gramů) a „hranatější“ – namísto zaoblených boků a displeje výrobce vsadil na plochou obrazovku i rám, který ji obklopuje.
Motorola Edge 60 Neo bude nabízena ve čtyřech barevných variantách – šedé, béžové, červené a tyrkysové, přičemž tři z těchto barev pocházejí z palety Pantone. Telefon jako celek dále potěší vysokou odolností, neboť splňuje krytí IP68/69, a také odolnostní certifikaci MIL-STD-810H. Ustojí tak tlakovou nebo horkou vodu, a zároveň by mu neměly ublížit prudké změny teplot, kontakt s prachem apod. Výrobce ale zároveň varuje, že telefon není vodotěsný a není určen pro používání pod vodou, takže i přes jeho deklarovanou odolnost bude lepší osud nepokoušet.
Čelní stranu vyplňuje plochý 6,36″ pOLED displej typu LTPO s dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz, podporou HDR10+ a maximálním jasem 3 000 nitů. Součástí obrazovky je čtečka otisků prstů a kruhový otvor ukrývající 32Mpx selfie kamerku se světelností f/2.4. Ve čtvercovém modulu v levém horním rohu zad najdeme následující fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní (Sony LYT-700C) s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.8
- 13Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2
- 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením (až 30× digitálním), optikou stabilizací a světelností f/2.0
Umělá inteligence, kam se podíváš
Díky této univerzální sestavě je možné pořizovat snímky hned ze čtyř různých ohniskových vzdáleností – 24, 35, 50 a 80 mm a testovat funkci Dynamic Bokeh, která dovolí uživateli vybrat si z šesti různých úrovní rozmazání pozadí. Kromě toho Motorola připravila několik funkcí využívajících umělou inteligenci:
- Photo Enhancement Engine – kombinuje expozice, vylepšuje detaily a zdokonaluje textury
- Signature Style – přednastavení fotoaparátu vytvořené umělou inteligencí a profesionálními fotografy
- Adaptative Stabilization – udržuje akční záběry plynulé a stabilní
Umělou inteligenci Motorola využívá nejen při zpracování fotografií, ale i na dalších místech v systému – umí analyzovat dění na obrazovce, vytvářet seznamy skladeb v hudebním přehrávači nebo generovat fotografie a nálepky pro další použití. Telefon má přístup k širokému množství AI asistentů, přičemž uživatel si může vybrat, který chce použít jako výchozí.
Čipset od MediaTeku
Výkon telefonu dodává čipset MediaTek Dimensity 7400 ve spolupráci s 8 nebo 12 GB RAM. Nejedná se o čistě vlajkový čipset, avšak výkonu má víc než dost. Potěší i poměrně velkorysé úložiště v kapacitách 256 a 512 GB. Bezdrátovou konektivitu zastupuje 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth a NFC.
Akumulátor se pyšní kapacitou 5 000 mAh a výdrží až 44 hodin. Díky rychlému 68W TurboPower nabíjení má pouhých 7 minut na nabíječce stačit na celodenní provoz. Nabíjet lze i bezdrátově, a to výkonem až 15 wattů. Potěšující je, že 68W nabíječka je nedílnou součástí balení, stejně tak i nabíjecí kabel, ochrana displeje a pryžový kryt.
Cena a dostupnost
Motorola Edge 60 Neo půjde do prodeje v říjnu letošního roku. Dostupná bude i na českém trhu, lokální cena ale bude oznámena později.