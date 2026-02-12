Mobilní trh je na prahu recese: letošní rok bude tvrdý pro výrobce i zákazníky

- Mobilní odvětví se potácí na prahu další velké krize
- Po problémech s procesory a vysoké inflaci přichází do hry nedostatek pamětí
- Drahé komponenty zřejmě zasáhnou prodeje telefonů více, než se původně čekalo
Mobilní trh se v poslední době slušným tempem zotavoval z nepříliš příznivého období, aby se letos opět začal nořit do recese. Po polovodičové krizi v roce 2020, která trvala takřka tři roky, přišla válka na Ukrajině a oba tyto aspekty vedly k celosvětovému nárůstu inflace. To způsobilo obrovský propad prodejů, nicméně situace se v poslední době začala opět vracet do normálu. Bohužel ale jen na krátkou dobu, protože další krize číhá na zápraží.
Mobilní trh se připravuje na krizi
Stejně jako polovodičová krize, i nejnovější problémy mobilního světa jsou způsobeny hardwarovou komponentou. V technologickém byznysu chybí paměti, které jsou nezbytnou součástí nejenom telefonů, ale i počítačů, tabletů, hodinek a podobně. Většinu jejich produkce si zabrali poskytovatelé chatbotů a podobných AI platforem, které jsou na paměť extrémně náročné.
Ano, kvůli tomu, že si můžeme volně na internetu vygenerovat zpívajícího Donalda Trumpa, který tancuje do rytmu s Putinem, budou telefony dražší. Hrozí tak výrazný propad jejich prodejů. Vyšší ceny pamětí se dotknou prakticky všech kategorií, ale nejvíce budou zasaženy levnější telefony. Tam totiž výrobci jedou s marží často hodně na dřeň a není prostor pro kompenzace.
Výrobci telefonů vyhlíží špatné časy
Nejnovější prognózy jsou bohužel horší, než se původně předpokládalo, a specialisté ze společnosti Trendforce odhadují, že se v roce 2026 prodá 1,135 miliardy telefonů. To je oproti roku 2025 propad o značných 10 %. A to je ještě ten lepší scénář – druhý model odhaduje prodeje pohybující se okolo 1,061 miliardy telefonů, což by znamenalo sešup o 15 %.
Loňský rok sice nebyl z pohledu prodejů nějak extra rekordní, ale v konečném důsledku se celosvětově prodalo takřka 1,254 miliardy telefonů a trh narostl o 2 %. Nižší prodeje v aktuálním roce půjdou ruku v ruce s vyššími cenami a odhaduje se, že dražší paměti zaberou v celkovém nákladu na výrobu telefonu 30 až 40 % z výrobní ceny.
Kdo zdraží a kdo ne?
Každý výrobce se s touto situací popasuje jinak a samozřejmě bude záležet i na typu telefonu. U dražších, vlajkových telefonů, kde se pracuje s vyššími maržemi, bude možné vyšší náklady, alespoň částečně, rozložit. U modelů v rámci střední a hlavně nižší třídy už to bude horší a zde udeří krize pravděpodobně nejvíc.
Letos tedy můžeme zapomenout na levné telefony s operační pamětí 8 GB RAM a do hry se vrátí nižší kapacity, které se používaly v minulých letech. Uvidíme, které značky budou schopné tyto zvyšující se náklady rozložit a které zdraží. Apple by údajně zdražovat neměl, ale třeba Xiaomi již oficiálně prohlásilo, že ceny některých telefonů značky porostou.