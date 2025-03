Mobilní signál ze satelitu? T-Mobile chce přelomovou technologii nasadit ještě tento rok

Deutsche Telekom spouští v testovacím provozu satelitní komunikaci na mobilu

Bezdrátový přenos probíhá přes geostacionární družice na oběžné dráze (GEO)

V tuto chvíli je možné tímto způsobem pouze odeslat SMS zprávu

Společnost Deutsche Telekom otestovala v Evropě satelitní připojení přes obyčejný mobilní telefon. Řešení, které v současnosti nabízí prakticky jen Apple a další výrobci vesměs přes vlastní partnery, funguje v Evropě jen v omezené míře. Operátor chce satelitní komunikaci unifikovat prostřednictvím satelitů na oběžné dráze. Výhodou je to, že by takového připojení fungovalo vždy a všude, bez ohledu na kontinent nebo zemi.

SMSky přes satelit

Další pokus o normalizaci satelitní komunikace předvedl majitel českého T-Mobilu – německý operátor Deutsche Telekom (DT) – v Řecku ve spolupráci s americkým partnerem Skylo a svou dceřinnou značkou Cosmote. Cílem je nabídnout řešení pro místa nepokrytá běžným pozemním signálem, které na rozdíl od známých pokusů bude fungovat na širokém spektru platforem a pokud možno bez regionálních omezení.

Deutsche Telekom dokázal odeslat a přijímat SMS zprávu bez připojení k běžnému signálu. Za potřebí k tomu byl klasický telefon Google Pixel 9 se SIM kartou od společnosti Cosmote, která tuto technologii nabízí. V zásadě jde o Narrowband Non-Terrestrial Network (NB-NTN), tedy úzkopásmové připojení využívající ne-pozemskou infrastrukturu.

V tomto případě jde o geostacionární satelity (GEO), tedy družice na oběžné dráze. Tyto satelity jsou schopné nouzové připojení poskytovat prakticky po celé Zemi – podle zástupců DT dokáže řešení v současné době plně fungovat v Evropě, USA, Asii i Austrálii.

Do budoucna se však má technologie rozšířit i na New Radio Non-Terrestrial Network (NR-NTN), tedy včetně družic na nízké oběžné dráze (LEO). Zde už lze hovořit o přenosové rychlosti nižších desítek megabitů, čili takový nonterestriální přenos by měl být schopen více než jen SMS zprávy, například přenosu mobilních dat nebo i videohovoru.

Test na Pixelu, do budoucna i na vašem mobilu

Podle zástupců Deutsche Telekom má technologie pracovat na široké škále telefonů. První na řadě budou androidové smartphony rozličných výrobců, jednání probíhají i se společností Apple. Klíčová je vlastně jen podpora 5G modemů na čipsetu a filtry pro správný průchod bezdrátové sítě. „Pro výrobce telefonu jde vlastně o investici v hodnotě asi 3 dolarů,“ prohodil R&D manažer Deutsche Telekom Jaroslav Holiš.

Holiš již na konci ledna prozradil, že T-Mobile a Deutsche Telekom na něčem podobném pracují. „SpaceX přístup naráží v Evropě na stávající regulace, […] v DT pracujeme na alternativním řešení s GEO satelity, které momentálně funguje v testovacím provozu v celé Evropě a USA,“ uvedl tehdy.

Nové řešení je však stále v testovacím stavu, prakticky jde o koncept. Ostré uvedení je v plánu na konci letošního roku, přechod na silnější a rychlejší NR-NTN pak později v roce 2026. V rámci veletrhu MWC v Barceloně jsme mohli vidět satelitní připojení na telefonu Pixel 9 přímo v provozu.

Deutsche Telekom zatím nechtěl komentovat možné obchodní příležitosti tohoto řešení. Tím pádem ani není jasné, jak plánuje satelitní připojení nabídnout svým zákazníkům v Evropě, ergo kolik bude stát. Například ve Spojených státech nabízí T-Mobile US satelitní připojení ve spolupráci se SpaceX a jejich „družicovým internetem“ Starlink zatím zdarma, po komerčním nasazení bude stát 15–20 dolarů měsíčně. Vzhledem k odlišnému řešení však lze očekávat, že i cena v Evropě bude výrazně nižší.