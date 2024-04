Microsoft si věří: počítače se Snapdragonem X Elite údajně ukážou nejnovějším MacBookům záda

Už příští měsíc Microsoft představí novou generaci AI počítačů

Část z nich bude pohánět ARMový procesor Qualcomm Snapdragon X Elite

Podle Microsoftu předčí i čipset Apple M3 v posledních MacBoocích

Do roku 2026 má polovina počítačů s Windows podporovat umělou inteligenci

Počítače s Windows čeká v letošním roce malá revoluce. Microsoft už příští měsíc na vývojářské konferenci Build představí svoji vizi „AI PC“, tedy počítačů nové generace, které se budou z části spoléhat na schopnosti umělé inteligence. Tyto stroje pravděpodobně rozdělí svět počítačů do dvou skupin – těch, co umělou inteligenci mají, a těch, co ji nemají. Budoucnost redmondští samozřejmě vidí v první zmíněné skupině, především pak věří novým strojům, které poženou kupředu ARMové procesory.

Windows na ARMových procesorech potřetí

Microsoft se pokusil dostat operační systém Windows na architekturu ARM už několikrát. S touto iniciativou začal již v roce 2012, kdy představil svůj první tablet Surface se systémem Windows RT, ovšem ani on, ani jeho nástupce příliš velký úspěch nezaznamenali. Systém byl zatížen řadou omezení, nepodporoval stávající aplikace a těch v obchodě Windows Store bylo po čertech málo. Platformu Windows RT nechtěli využívat ani konkurenční výrobci počítačů, a proto ji Redmondští zrušili a poslušně se vrátili ke klasickým Windows pro x86/64 procesory.

Druhý pokus o vstup do ARMových vod Microsoft podstoupil v roce 2019 s tabletem Surface Pro X, ovšem ani tenkrát se mu nepodařilo uhodit hřebíček na hlavičku. Část aplikací na něm nefungovala vůbec, část trpěla kvůli emulaci zpomalením, systém si navíc nedokázal poradit s instalací ovladačů pro různé periferie. Hlavní propagovanou výhodou měla být obrovská výdrž na jedno nabití, ovšem ta reálná měla ke slibovaným číslům hodně daleko.

Výkonnější než MacBook Air s procesorem M3

Letos nás čeká již třetí pokus, který vypadá poměrně slibně – tahounem totiž bude procesor Qualcomm Snapdragon X Elite, který má podle metodiky výrobce překonávat výkonné procesory od Intelu, AMD a dokonce i Applu. Podle čerstvých informací serveru TheVerge je Microsoft přesvědčen, že nové počítače s procesorem od Qualcommu nabídnou vyšší výkon než poslední generace MacBooků Air s čipsety Apple M3, a to jak v procesorovém výkonu, tak i při úlohách využívajících umělou inteligenci.

V interních dokumentech, které se podařilo serveru TheVerge získat, Microsoft uvádí, že nové ARMové počítače s Windows nabídnout rychlejší emulaci programů, než poskytuje emulační vrstva Rosetta 2 v počítačích od Applu. Na strojích se Snapdragonem X Elite by tak měla běžet drtivá většina programů navržených pro x64 procesory od Intelu a AMD, a to bez jakéhokoliv zaškobrtnutí. Do Windows se navíc dostane spousta nativních aplikací, které nebudou vyžadovat emulaci, mezi nimi nebude chybět ani populární internetový prohlížeč Google Chrome.

Umělá inteligence ale nebude omezena pouze na ARMové procesory – potřebný neurální koprocesor k akceleraci úloh umělou inteligencí obsahují i poslední generace procesorů od Intelu a od AMD. Qualcomm má ale v této oblasti navrch, neboť jednotka obsažená ve Snapdragonu X Elite údajně nabízí výkon až 45 tops, zatímco konkurence od AMD a Intelu je sotva na třetině.

Nové AI počítače už příští měsíc

Prvních strojů s procesorem Snapdragon X Elite se dočkáme už příští měsíc, najdeme jej například v chystaných počítačích Microsoft Surface Pro 10 a Surface Laptop 6 pro běžné spotřebitele. Microsoft má k jejich odhalení naplánovanou tiskovkou konferenci na 20. května letošního roku, tedy pouhý den před zahájením vývojářské konference Build, která se bude nepochybně novým procesorům i AI funkcím operačního systému Windows věnovat. V polovině roku očekáváme i ARMové počítače s umělou inteligencí i od ostatních výrobců.

Podle informací serveru TheVerge Microsoft předpokládá, že do konce roku 2026 bude polovina počítačů s Windows používat procesory s umělou inteligencí. Tuto vizi mají redmondští propagovat mottem „Copilot pro každého“, což se doufejme odrazí i na dostupnosti služby Copilot v Evropě – v současné době je totiž kvůli restrikcím v evropské legislativě na úrovni operačního systému nedostupná.