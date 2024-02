Microsoft přidal nové funkce do Windows 11 a oznámil termín konference Build

Program Windows Insider běží v plném proudu a Microsoft jej aktivně využívá k prezentaci novinek, které se dříve či později dostanou do ostré verze Windows 11. V tomto týdnu v kanálech Canary a Dev vyšlo nové sestavení s číslem 26058, které obsahuje několik zajímavých drobností.

Funkce Widgety se dočkala nového postranního panelu, do jehož spodní části se přesunula ikonka ozubeného kolečka pro vstup do nastavení, nahoře pak najdeme dvě nové ikonky sloužící k přepínání mezi vlastními widgety a širší nabídkou s funkcí Discover.

Funkce Widgety se rovněž na ikoně v hlavním panelu dočkala odznáčku, který ukazuje počet zmeškaných událostí. Kliknutím na ikonu se otevře kompletní nabídka widgetů, z nichž ten první ukáže seznam událostí, které jste zmeškali.

Microsoft v novém testovacím sestavení předvádí nový prvek na zamykací obrazovce, který má podobu chytré dlaždice ukazující informace o počasí. Kliknutím na dlaždici a přihlášením do systému se otevře prohlížeč Microsoft Edge s podrobnou předpovědí.

Pokud vám tato novinka bude překážet, lze ji vypnout v nastavení. Předpokládáme, že Microsoft bude tuto nabídku „miniwidgetů“ na zamykací obrazovce dále rozšiřovat.

Systém Windows 11 před dvěma lety přinesl nová kontextová menu, přičemž v Průzkumníkovi došlo k vyčlenění ikon pro kopírování, vkládání apod. do vodorovného řádku. Pro větší přehlednost nyní Microsoft tyto ikony zvětšil a doplnil o textové popisky.

Pro osoby s poruchou zraku Redmondští připravili novou funkci, která usnadní hledání kurzoru na obrazovce – polohu kurzoru v osách X a Y bude nově možné vyznačit křížem táhnoucím se přes celou šířku a výšku displeje. Uživatel si bude moci vybrat, jakou barvu bude tento kříž mít.

Výše uvedené novinky plus řadu dalších bude Microsoft s největší pravděpodobností prezentovat na vývojářské konferenci Build, jejíž letošní ročník se odehraje mezi 21. a 23. květnem v Seattlu.

❤️ Microsoft Build loves developers! Here's a reminder of your upcoming OOO to make sure you don't miss out on all the developer love! 🔔 https://t.co/BJU6UgBElm #MSBuild pic.twitter.com/q9yRJfyWIe

— Microsoft Developer (@msdev) February 14, 2024