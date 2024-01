Windows 12 letos zřejmě nedorazí. O chystané AI novinky ale nepřijdeme

Microsoft letos vydá novou hlavní verzi systému Windows

Původně jsme očekávali příchod Windows 12, ale zřejmě se nedočkáme

To ale neznamená, že nás redmondští nezahrnou hromadou novinek

Microsoft má v plánu letos vydat novou hlavní verzi systému Windows, která bude obsahovat spoustu nových funkcí využívajících umělou inteligenci. Zac Bowden s touto informací přišel už loni v prosinci, a už tehdy se zdráhal použít označení Windows 12. Zřejmě už věděl, že v Redmondu protentokrát číslovku měnit nebudou.

Windows 12 letos nedorazí, ale to vůbec nevadí

Nová verze Windows je vyvíjena pod kódovým označením Hudson Valley a bude postavena na nové platformě Germanium. Microsoft do systému přidá spousty novinek, především bychom se měli dočkat pokročilejšího pomocníka Copilot, který bude využívat umělou inteligenci a strojové učení ke zvýšení produktivity napříč celým systémem a jeho aplikacemi. Spousta AI funkcí bude navíc u nové generace počítačů využívat neurální jednotky obsažené přímo v procesorech. Pokud vás zajímá, jaké AI novinky Microsoft do Windows 11 chystá, podívejte se do našeho staršího článku.

Kromě AI novinek by měla do Windows 11 dorazit i spousta dalších vylepšení, mezi nimi:

inteligentní navrhování rozložení oken na obrazovce

možnost nativně vytvářet archivy 7zip a TAR

rolovatelné přepínače rychlých nastavení

lepší správa Wi-Fi a VPN sítí

možnost používat smartphone jako webkameru

nový režim úspory energie

možnost odinstalovat více systémových aplikací

Přestože má být přísun novinek poměrně významný, Zac Bowden odhaduje, že jej Microsoft nebude na trh uvádět pod označením Windows 12, ale „pouze“ jako velkou aktualizaci stávajícího systému Windows 11 na verzi 24H2. Tato verze by měla být dokončena v průběhu léta s tím, že do éteru se dostane někdy na podzim, pravděpodobně v září. Většinu chystaných novinek Microsoft zřejmě ukáže na letošním ročníku vývojářské konference Build.

Vydání nového systému nadvakrát

Verze 24H2 má být sice široce dostupná až na podzim, některé počítače se ale dočkají o něco dříve. Microsoft totiž tlačí blížící se dostupnost nových počítačů s AI procesory, a z tohoto důvodu v Redmondu plánují některé procesy urychlit. Údajně již v dubnu dojde k dokončení platformy Germanium, na které chystané Windows ve verzi 24H2 poběží.

Výrobcům bude tato verze nabídnuta v „nehotové“ formě, aby mohli od července prodávat své nové „AI“ počítače s tím, že povýšení na hotovou verzi proběhne nejdříve v září. V tu dobu by měla být aktualizace dostupná i pro uživatele aktuálních Windows 11. Oproti loňskému povýšení na verzi 23H2 se nebude jednat o prostou servisní aktualizaci, ale o kompletní nahrazení staršího systému novějším.