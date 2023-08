Microsoft si plácnul s Nvidií, do služby GeForce Now zamíří Game Pass

Knihovna podporovaných her na platformě GeForce Now se výrazně rozroste

Microsoft umožní hrát jak tituly z vlastního obchodu, tak z předplatného Game Pass

Za dohodou patrně stojí nákup Activision Blizzard a britský regulátor

Streamování her je tady s námi už nějaký ten pátek, avšak až v posledních letech se o něj začínají více zajímat nejen velké společnosti, ale také samotní hráči. S dostupným rychlým internetem a povedeným obchodním modelem se platforma GeForce Now od Nvidie stala jednou z nejvyhledávanějších, mimo jiné také proto, že za příznivé předplatné získáte výpočetní výkon, v rámci kterého můžete využít svou stávající knihovnu her. Není tedy potřeba kupovat tituly znova, jako tomu bylo například v případě Google Stadia, což službě dost možná zlomilo vaz.

Předplatitelé GeForce Now a Game Passu mají důvod k oslavě

V rámci GeForce Now si můžete propojit své katalogy her ze všech populárních služeb, jako je například Steam, Epic Games Store či GOG, a pakliže streamovací služba danou hru podporuje, můžete si ji rovnou zahrát. Ačkoli se katalog podporovaných titulů neustále rozrůstá a ty nejoblíbenější hry jako Cyberpunk 2077 či God of War samozřejmě nechybějí, je nabídka stále poměrně omezená, a pokud nevlastníte bohatou knihovnu her, nemáte si moc z čeho vybírat.

Vyřešit tuto situaci pomohl Nvidii poměrně nečekaný partner – Microsoft. Ten má sice sám vlastní herní streamovací službu, jak to ale vypadá, nechce si své tituly nechávat pouze pro sebe. Počínaje 24. srpnem budou moci hráči v rámci platformy GeForce Now propojit svůj Microsoft účet a získat tak přístup nejen k titulům zakoupeným na Microsoft Store, ale také ke katalogu Game Pass pro PC. Díky tomuto spojení si budete moci v blízké budoucnosti například zahrát očekávaný Starfield třeba na Chromebooku či chytré televizi.

Nutno podotknout, že alespoň na začátku nebudou k dispozici úplně všechny tituly z Game Passu, nicméně jakmile Nvidia a Microsoft společně vyřeší technické překážky, budou mít předplatitelé obou služeb k dispozici solidní počet her za velmi přijatelnou cenu. Za zpřístupněním Game Passu v rámci Nvidia GeForce Now pravděpodobně stojí britský regulátor, který stále blokuje nákup Activision Blizzard ze strany Microsoftu. Cloudové hraní bylo jednou z hlavních překážek, proč v Británii nedostala firma z Redmondu souhlasné stanovisko, a podle všeho se snaží tímto krokem dokázat, že v tomto odvětví nestojí o monopol. Ve finále tak na tom vydělají především hráči, což je rozhodně dobře.